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美國國慶假期「多地傳槍響」　至少2死

▲美國國慶。（圖／路透）

▲美國國慶。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國今年國慶假期期間，全國各地發生多起槍擊事件，其中印第安納波利斯發生的一起槍擊案已造成至少2人死亡，引發當地警方高層公開抨擊暴力氾濫，並痛批家長監護責任失守。

美聯社報導，印第安納波利斯（Indianapolis）都會區警察局局長貝里（Chris Bailey）6日清晨在記者會上表示，這起暴力事件「完全無法接受，也毫無必要」，更強調「父母及監護人需要妥善管教他們的孩子」。他激動表示：「現場有數百名無人看管的孩子。我已經說過無數次：我們不是你們孩子的監護人，你們才是！家長與監護人必須挺身而出。今晚有一名孩子喪命。」

除了印第安納州，費城（Philadelphia）、芝加哥（Chicago）與麻薩諸塞州的布洛克敦（Brockton）等地也在美國國慶期間傳出大規模槍擊事件。布洛克敦於當地時間清晨發生槍戰，共有6人受傷送醫，目前傷勢未明。

而在喬治亞州，當地官員則通報國慶假期期間發生兩起船隻爆炸事件。喬治亞州自然資源局（Georgia Department of Natural Resources）表示，其中一艘船在藍尼爾湖（Lake Lanier）發生爆炸，共有7人受到二級至三級燒燙傷，傷者年齡介於5歲至45歲之間。另一艘船則在諾特利湖（Lake Nottely）爆炸後沉沒，同樣造成7人燒燙傷，目前傷勢與原因仍在調查中。

美國在夏季月份，特別是7月4日國慶日前後，經常出現暴力與槍枝犯罪事件高峰。根據歷年統計，這段期間向來是美國全年死傷最嚴重的節日之一，凸顯槍枝暴力問題的深層結構性風險與治理困境。

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