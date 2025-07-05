中48億變富翁3天就被抓！50歲男前科累累　入獄照紀錄30年歲月





▲法辛半百人生有長達30年都在坐牢，這次剛中大獎就襲警，面臨牢獄之災。（圖／翻攝自Kentucky lottery）

記者詹雅婷／綜合報導

美國肯塔基州50歲男子法辛（James Shannon Farthing）是48億元威力球大獎得主，但剛領到錢沒幾天，又因襲警等罪名被抓。經查，過去前科累累，半百人生有長達30年都在坐牢，一點一滴的外貌轉變全被入獄照片記錄下來，從年輕時期娃娃臉到中年蓄鬍的模樣都有。

紐約郵報報導，法辛從小到大只完成10年正規教育，10多歲開始犯罪，包括竊盜、魯莽駕駛等，後來還開始販毒。過去這30年，他在25間不同的矯正機構服刑，不斷在獄中惹麻煩，把毒品、酒精偷偷帶進監獄，向獄友勒索財物猶如惡霸一般。

The winner of that recent $167.3 million Powerball jackpot is a "persistent felony offender" who has been locked up in at least 25 different Kentucky correctional institutions https://t.co/vCmqIQqqS2 James Farthing, 50, has spent nearly 30 years behind bars pic.twitter.com/zozxUJrk8Q — The Smoking Gun (@tsgnews) July 2, 2025

直到今年4月，法辛與母親、女友共同領取1.673億美元（約新台幣48億元）的大獎，一夕暴富。只不過法辛就算是變成有錢人還是管不住自己，領完獎金才3天就在佛州被逮捕，原因是他毆打另一名客人的臉部，還踢一名試圖介入處理的警察。

其實法辛才剛從肯塔基州另間監獄獲釋，如今又面臨鬥毆指控，加上離開肯塔基州並未通知假釋官，又一次面臨牢獄之災。法辛已利用彩金一部分來支付保釋金1.1萬美元（約新台幣31.8萬元），拒不認罪，預計7月14日出庭，但光是襲警這條罪就有可能讓他被判關5年。