中48億變富翁3天就被抓！50歲男前科累累　入獄照紀錄30年歲月

記者詹雅婷/綜合報導

美國肯塔基州50歲男子法辛(James Shannon Farthing)是48億元威力球大獎得主,但剛領到錢沒幾天,又因襲警等罪名被抓。經查,過去前科累累,半百人生有長達30年都在坐牢,一點一滴的外貌轉變全被入獄照片記錄下來,從年輕時期娃娃臉到中年蓄鬍的模樣都有。

紐約郵報報導,法辛從小到大只完成10年正規教育,10多歲開始犯罪,包括竊盜、魯莽駕駛等,後來還開始販毒。過去這30年,他在25間不同的矯正機構服刑,不斷在獄中惹麻煩,把毒品、酒精偷偷帶進監獄,向獄友勒索財物猶如惡霸一般。

