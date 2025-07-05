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川普看好下周加薩停火達協議　傳哈瑪斯點頭了

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲停火計畫與先前版本差異不大，但對於哈瑪斯的要求做出2項關鍵讓步。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普4日在空軍一號上向媒體透露，加薩停火協議可能在下周達成，對此抱持樂觀態度，但也坦言「情況每天都在變化」，顯示談判仍存在變數。

路透、法新社等報導，川普認為哈瑪斯正面態度回應停火協議一事相當不錯，「那很好，他們還沒向我簡報相關狀況。我們必須趕快解決這問題，對加薩問題採取行動。」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普稱，加薩停火協議可能在下周達成。（圖／路透）

埃及安全官員透露，埃及與卡達正從中斡旋，已經看到哈瑪斯的回應，其中包含協議即將達成的正面跡象，但仍有部分要求需要進一步磋商。另有阿拉伯官員向《華爾街日報》透露，哈瑪斯已經同意為期60天的停火與人質交換協議框架。

CNN報導，這項停火計畫與先前版本差異不大，但對於哈瑪斯的要求做出2項關鍵讓步，其中之一是把人質釋放的時間點分散至整個停火期間。

熟悉談判的消息人士透露，整個停火期間將釋放10名在世人質以及18具過世人質遺體，哈瑪斯在停火首日就會釋放8名人質，作為交換，以色列將釋放巴勒斯坦囚犯與被拘留者，並從加薩北部預先商定好的地點撤軍。停火第7天，哈瑪斯會交還5具人質遺體，以色列撤出加薩南部部分地區。

停火第13天，哈瑪斯會交出另外5具人質遺體。停火第50天，加薩剩餘2名倖存人質將獲釋。最後一天，哈瑪斯會交還8具人質遺體。

一旦初步停火協議生效，以色列與哈瑪斯將啟動永久停火談判。在停火開始之後，聯合國及其他組織的人道援助物資也會進入加薩。

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