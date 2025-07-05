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《紐時》馬斯克吸毒報導內幕！川普嗆「是我爆料」：把嗑藥仔送南非

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

▲川普與馬斯克之間的矛盾漸深。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克之間的恩怨再升溫！作家沃爾夫（Michael Wolff）爆料，川普近日向友人炫耀，聲稱美媒《紐約時報》5月刊出馬斯克吸毒報導其實是由他一手促成，甚至直言「是我搞出來的」。馬斯克則因反對川普推動的鉅額開支法案而與其互槓，雙方攻防已從政策之爭轉為私人衝突。

根據《經濟時報》，沃爾夫曾經在2018年川普第一任期時撰寫《火與怒：川普的白宮內部》，介紹川普的行為模式，他於當地時間3日在Podcast節目爆料，川普近來頻繁與親近友人通話時提及馬斯克，稱自己向《紐約時報》揭露馬斯克使用毒品，還說「我們主動向《紐時》通風報信，揭露伊隆吸毒的事」。

《紐約時報》今年5月刊出該篇報導，內容指出馬斯克疑似使用K他命（Ketamine，氯胺酮）、阿德拉（Adderall，俗稱聰明藥，含安非他命成分）、搖頭丸（Ecstasy）及迷幻蘑菇等藥物。馬斯克已對此否認。而川普則在與人通話時持續暗指馬斯克精神狀況不穩，還說，「你覺得伊隆是瘋子嗎？他一直都在吸毒。」

不過沃爾夫也坦言，他無法確認川普是否真的是該報導的情報來源，但表示川普已明確對外「認領」此事。報導中也提及，《紐約時報》的內容來源包括十多位曾與馬斯克共事或熟識他的人，以及部分私人訊息。

對此，美國白宮尚未做出正式回應，不過白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）則強烈反駁沃爾夫，怒批是「一袋整天只知說謊的屎」、「捏造故事」，強調他罹患嚴重的川普妄想症，才會使原本只有米粒般大小的腦袋進一步腐蝕。

川普與馬斯克的矛盾核心在於目前國會審議中的一項鉅額支出法案。馬斯克在社群媒體上多次抨擊該法案浪費公帑，並反對川普的財政規劃。川普則回嗆，威脅要削減馬斯克企業所獲的政府補助，甚至放話「把他送回母國南非」。

沃爾夫認為，兩人之間的衝突如今已非單純政治分歧，而是升級為「血仇」（blood score），情勢相當緊張。馬斯克甚至放話，若川普推動的法案獲得通過，他可能會成立名為「America Party」的新政黨，並投入資源扶植反對浪費開支的新興候選人。

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