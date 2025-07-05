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全球首例！不孕症夫妻靠AI「奇蹟懷孕」　抓到隱形精子

美國一對夫妻嘗試18年未果，透過AI技術找出隱藏精子，成功懷孕迎來新生命。（示意圖／Pixabay）

▲美國一對夫妻嘗試18年未果，透過AI技術找出隱藏精子，成功懷孕迎來新生命。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國一對結婚18年的夫妻，長年無法懷孕，儘管全球跑透透嘗試多次試管嬰兒（IVF），卻因男方患有罕見的不孕症「無精症」（azoospermia），一次又一次失望收場。直到他們接受哥倫比亞大學生殖中心開發的AI技術「STAR系統」，竟奇蹟般找出3個精子，成功讓妻子懷孕，預產期將落在今年12月，成為全球首位成功受惠的案例。

根據《紐約郵報》（New York Post）與CNN引述哥倫比亞大學生殖中心主任威廉斯醫師（Dr. Zev Williams）說法，在人生長達18年的等待裡，這對夫婦幾乎放棄當父母的夢想。經歷無數次試管嬰兒失敗、走遍全球生殖中心後，他們最終靠著人工智慧技術，在「幾乎空無一物」的精液樣本中，奇蹟般發現精子，成功受孕。

據了解，男方罹患罕見的不孕症「無精症」（azoospermia），顯微鏡下看似一切正常，實則無任何活動精子，過去治療方式多半得忍受睪丸開刀、反覆抽吸的疼痛與風險。如今，哥倫比亞大學團隊開發出「STAR系統」（Sperm Tracking and Recovery），結合AI與高解析攝影技術，在短短一小時內捕捉超過800萬張顯微影像，成功辨識出幾顆幾乎「看不見」的健康精子。

「這比在十座足球場找針還困難，但我們做到了。」威廉斯醫師（Dr. Zev Williams）興奮地說。他指出，傳統技術需要技師兩天才能找到一顆精子，而STAR只需一小時，就能精準定位並自動提取，免去離心或標記等傷害精子的過程，極大提升成功率。

這對夫妻成為首位透過「STAR」技術懷孕的受益者。太太接受受精卵移植後成功著床，目前已懷胎5個月，她感性表示：「我每天早上醒來都不敢相信這是真的。」STAR技術目前僅在哥倫比亞大學生殖中心提供，費用約為3000美元（約新台幣9.7萬元），遠低於傳統試管療程總花費。威廉斯期望這項技術能盡快擴散到更多不孕症中心，幫助更多無精症患者一圓親子夢。

人工智慧不再只是科技領域的話題，現在甚至成為解決不孕難題的「神隊友」！然而，也有專家提出審慎觀點。康乃爾大學的胚胎學教授帕雷莫（Dr. Gianpiero Palermo）認為，部分極端無精症患者即使用AI仍無法找出精子，這種情況仍須仰賴人類專業與臨床判斷。

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