颱風丹娜絲逼近！北部沿海強風豪雨　海巡署籲勿近岸觀浪

▲颱風丹娜絲逼近！海巡署北部分署籲勿近岸觀浪。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象署今（5日）上午發布第4號颱風「丹娜絲」海上颱風警報，預估週末最接近台灣，北部沿海已出現強風、大雨及長浪。海巡署北部分署緊急啟動防颱措施，加強新竹至宜蘭沿海巡查，並警告民眾若違規進入警戒區，最高可罰25萬元，呼籲民眾遠離海岸，注意安全。

中央氣象署5日8時30分正式發布今年第4號颱風「丹娜絲」海上颱風警報，北部沿海地區已陸續出現強風、豪雨及長浪現象，海巡署北部分署隨即啟動防颱整備，針對新竹至宜蘭五縣市沿海展開全面巡查與預警宣導，呼籲民眾提高警覺並提前防範。

海巡署北部分署強調，颱風期間民眾切勿前往海岸觀浪、拍照或直播，以免發生危險。若未經許可擅入警戒區，將依《災害防救法》開立舉發單，函送地方政府裁處5萬至25萬元罰鍰。目前各岸巡單位已加強沿岸巡查，並配合地方政府執行管制與取締作業。

北部分署表示，執法目的非為懲罰，而是基於「視民如親、護民如家」原則，透過預警與風險管理保障民眾安全。建議民眾利用「Go Ocean海洋遊憩風險資訊平台」掌握即時海象，並密切關注氣象署最新颱風動態。若發現海域危難事故，請立即撥打「118」海巡專線，以利及時救援。