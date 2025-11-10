　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紫爆豪雨最猛時刻！鳳凰變壯了開始轉彎　專家估長到「中颱中限」

▲▼鳳凰颱風。（圖／翻攝NOAA）

▲鳳凰颱風還有增強趨勢。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布25號中度颱風「鳳凰」的海上颱風警報，預估鳳凰還有稍微增強的趨勢，明天（11日）上午發布陸上颱風警報，12日（周三）下半天登陸台中以南地區。氣象專家指出，鳳凰未來一天有機會增強到中颱中限，但到達台灣時，強度可能只剩輕度颱風，今（10日）晚到明天是共伴降雨影響最顯著時候。

根據氣象署今晚觀測，鳳凰颱風正以時速13公里速度，向北轉北北東轉向，且其10級暴風半徑90公里，預計颱風強度仍有稍增強的趨勢，第二波海上警報增列了「宜蘭縣」為降雨警戒區域。

民間氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」分析，目前鳳凰已來到南海，朝北逐漸轉東北方向移動、接近台灣，由於目前在菲律賓東側環境尚可，有利於它重整結構，預期有機會稍微增強到風速每秒40公尺，來到中度颱風中限。隨後鳳凰進入台灣海峽時，隨著垂直風切增大及海溫偏低，整體型態為減弱趨勢，預期到達台灣時，強度可能只剩輕度颱風。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲鳳凰開始朝台灣轉向，今晚紫爆豪雨最猛時刻。（圖／中央氣象署）

觀氣象看天氣指出，今受東北季風與颱風龐大的外圍環流加成之下，目前在澎湖、雲林以北沿海鄉鎮普遍出現10至11級陣風，在中央山脈高山及恆春半島也出現10至12級陣風，桃竹一帶內陸則已出現7至8級陣風，明天全台陣風趨勢則相似。12日隨颱風更加接近，西半部，特別是嘉義以南地區風勢會明顯加強9至10級左有，北部地區13日上午前，則有一波8至9級陣風出現機會，但實際仍要視登陸地點及減弱情況而定。

降雨方面，觀氣象看天氣表示，預計今晚到明天是本波颱風外圍環流和共伴影響最為顯著的時候，東半部及北部會有非常顯著的降雨，雨量上看400至600豪米，平地部分會稍微少一些；西半部地區，明天深夜到12日颱風更加接近，雨勢也會慢慢變明顯，後期隨著颱風逐漸通過，13日北部降雨也有增加趨勢，但不如共伴影響時那麼劇烈。

▼鳳凰帶來強風豪雨，桃園宜花宣布停班課。（圖／中央氣象署）

▲▼鳳凰颱風海上警報。（圖／中央氣象署）

