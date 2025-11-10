鳳凰風雨最猛時刻！半個台灣「紫爆警戒」宜蘭下到發白　浪高飆6米

▲鳳凰颱風持續逼近。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／台北報導

中央氣象署今（10）日指出，第26號中度颱風「鳳凰」（FUNG-WONG）正逐步北上朝台灣接近，目前位於鵝鑾鼻南南西方約540公里海面上，預估今晚至周三（12日）為影響最劇烈時段，氣象署已發布海上颱風警報。氣象署預報科長林秉煜提醒，東半部及大台北山區將受到颱風外圍環流與東北季風的雙重影響，面臨豪雨級以上的強降雨，尤其提醒宜蘭縣可能出現超大豪雨，須嚴加戒備。

林秉煜表示，今晚至明天受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，整個東半部地區及大台北山區將有豪雨等級以上降雨，宜蘭、花蓮、台東山區甚至可能出現「大豪雨至超大豪雨」等級雨勢。根據觀測，宜蘭西茂山已累積超過240毫米雨量，新北與台北山區也達170至180毫米，降雨仍持續中。

▲鳳凰颱風預估路徑。（圖／中央氣象署，下同）

林秉煜指出，未來24小時的雨量預測顯示，大台北、東半部、恆春半島與屏東山區均有大雨或豪雨情形，宜蘭山區甚至達「超大豪雨」警戒。預估周三白天颱風逐漸接近台灣，可能登陸中南部地區或南部沿岸，屆時中南部雨勢將轉強，風力也明顯增強，近中心最大陣風可達9至12級。

氣象署提醒，周二到周四台灣沿海及離島地區風浪極大，浪高恐達6米以上，澎湖、恆春半島、蘭嶼、綠島等地都可能出現強陣風與巨浪；周三後颱風北轉遠離，周四起雨勢逐漸緩和，但北部及東北部仍有局部大雨。

氣象署呼籲，民眾切勿前往海邊觀浪或進行海上活動，山區應防坍方、落石及溪水暴漲；颱風登陸位置及強度仍有不確定性，請持續留意最新颱風動態與警報更新。