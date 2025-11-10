中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

▲前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說。（圖／Berlin Freedom Conference主辦單位直播）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說。她在演說中提到，台灣的鄰居（指中國）認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木，但事實恰恰相反，台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性。

蔡英文今天以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗）為題，於「柏林自由會議」發表演說。

蔡英文在演說中表示，近年來全球的民主制度正遭遇日益嚴重的挑戰。俄羅斯全面入侵烏克蘭，喚醒了全世界的警覺，三年多的戰爭過去，威脅仍在擴大，俄羅斯不僅入侵他國領空，還破壞關鍵基礎設施，如海底電纜。

在歐洲與亞洲，蔡英文表示，威權政體使用的手段也很相似，近年台灣面對的許多不穩定手段，最終也出現在歐洲，包括認知作戰與資訊操弄，這些攻擊往往隱蔽難辨，卻對民主社會造成深遠的傷害。

蔡英文指出，這些手段包括假訊息、網軍、媒體滲透，並因人工智慧技術的進步而突破語言障礙。威權者藉此利用民主社會的開放性，干預選舉、製造分裂、削弱人民對政府與民主制度的信任。

蔡英文表示，現在正是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻。交戰的規則已改變，我們的集體策略也必須隨之演進，面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵。

蔡英文說，在台灣，深知什麼是韌性，也深知那些試圖利用民主缺陷之人所帶來的危險。如今幾乎每天都面臨更強烈的威脅與恫嚇。她強調，台灣的鄰居認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木。但事實恰恰相反：台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性。

蔡英文表示，這份韌性，讓台灣守護了選舉；讓台灣度過疫情；讓台灣抵禦資訊操弄。對台灣而言，韌性有許多面向，從個人到集體，從經濟到國防。

蔡英文指出，民主國家之間，必須加深安全合作。其中一項實際作法，是建立溝通與資訊共享的機制。唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。台灣在多個面向積極強化韌性，特別是在國防投資上持續加碼。自她在2016年就任至2024年卸任的八年間，國防預算增加超過 80%，年均成長近 8%，是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資。

談及繼任者總統賴清德，蔡英文表示，他仍持續依據安全需求增加投入。除了傳統戰力如戰機，台灣也大幅投資不對稱戰力，如機動式陸基反艦飛彈系統，並強化關鍵基礎設施的安全與韌性。台灣也從歐洲朋友的經驗中學習，設立「全民防衛動員署」，加強後備部隊訓練，推動全社會的防衛韌性。