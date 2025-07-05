詐騙集團愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

▲台中豐原2日爆發五口命案。（圖，下同／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台中豐原2日爆發五口命案，王姓一家疑因遭詐騙而深陷債務危機，選擇共赴黃泉，引發各界熱論。財經達人「股人阿勳」指出，詐騙往往是從身邊最熟悉的人開始，等到發現一切都是騙局時，對方卻一臉無辜說「我也是受害者」，杜絕詐騙除了重刑之外，「共犯結構」也不能放過。

財經達人「股人阿勳」在粉專發文，詐騙往往不是來自陌生人，而是從最親近、最信任的人開始下手，等到察覺異樣時，對方卻一臉裝無辜說「我也是受害者。」

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阿勳進一步指出，會從事詐騙的人，背後真正的動機不是沒錢，而是「貪婪」，社會上不少人誤以為詐騙犯是生活困苦、走投無路的人，但實際上真正會下手騙人的，常常是那些見錢眼開、毫無道德底線的社會敗類，「你以為他是可憐人，其實他只是壞人。」

除了譴責詐騙主嫌，阿勳也強調，整個詐騙體系中的「共犯結構」絕不能被忽視，像是協助提款的車手、出賣自己帳戶的人，都不是單純的受害者，而是這條犯罪鏈條上的一環，應當同樣負起法律責任，「不處理源頭，就只是抓完一批、換下一批。」

台中市豐原區發生1家5口疑遭「代購黃金」詐騙陳屍住處，台中市議員謝志忠指出介紹假投資的，是王家大女兒的張姓女同學。警方昨（4日）循線查緝到張女及另1名李姓女子到案，據悉，李女在案件中的角色疑為團購主，也是介紹王家給地下錢莊之人，稍早警方已完成筆錄，依詐欺等罪嫌將李女移送台中地檢署進行複訊。

初步了解，王姓大女兒透過張姓女同學加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過張女交給團購主李女，李女疑連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購。

另外，王家人留下的4封遺書中，提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」，文字裡透露無限悔恨，最終因債務太過龐大，無力償還債款，選擇走上絕路。

本文獲「股人阿勳」授權轉載。