5死命案關鍵團購主曝光！搭「神秘黑車」衝當鋪　追問王家姊妹下落

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

台中市豐原區5口命案，警方鎖定王家大女兒同學、美容師張女及另1名李姓女子到案，訊後將把李女依詐欺罪嫌移送台中地檢署。據悉，李女在案件中的角色為團購主，也是介紹王家給地下錢莊之人，甚至可能聯手詐騙集團坑騙王家，導致王家五口尋短。而五人尋短後，李女因為討不到錢，由神秘黑車送她到當鋪追問王家姐妹下落的身影也曝光。

▲李女討債找不到王家人，到當鋪詢問王家姊妹下落。（圖／許權毅翻攝)

據了解，當時王姓屋主連同妻子、大女兒、二女兒、小兒子因「代購黃金」遭詐，倒臥住處身亡，李女因討債找不到人，於1日下午2點多跑到當鋪詢問王家姊妹行蹤，被監視器畫面錄下。而李女因為問不到王家姐妹的下落，6分鐘後就一臉失望的離開。

警方4日下午將張女、李女查緝到案，2人對案情避重就輕，說詞閃爍，經數小時警詢，警方在晚間9時許，將李女依詐欺罪嫌移送台中地檢署。

初步調查，王姓大女兒透過張姓女同學加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過張女交給團購主李女，李女疑連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購。

但某次對方的所有帳戶被列為警示帳戶，對方以違約為由，要求王家賠償約500萬元，這時李女帶著王家人前往地下錢莊，以公寓押借200萬元，利息高達8萬元，最後導致後續悲劇發生。

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