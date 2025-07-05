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社會 社會焦點 保障人權

代購黃金害豐原一家5死！姊妹悲赴當鋪當車還債　沉重身影全被拍

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中豐原王家5口命案震驚社會，使層出不窮的詐騙議題再次引起討論。據了解，王家長女透過「美容院同學」張女加入代購群組，協助刷卡買黃金賺佣金，王女認為有利可圖，拉全家人加入代購，未料卻一步步踏入詐騙陷阱，欠下鉅額債務，最終一家5口一同走上絕路。據掌握，6月23日晚間8時11分，王家姊姊還拉著妹妹到當鋪當車，換取現金周轉，當時姊妹倆無助的身影全被監視器拍下。

▲▼台中豐原王家5死，大姊拉著妹妹到當鋪典當汽車畫面曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中豐原王家5死，大姊拉著妹妹到當鋪典當汽車畫面曝光。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

警方調查，王姓大女兒透過經營美容院的張姓女同學加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過張女交給團購主李女，李女疑連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒得利後認為可以經營，因此陸續拉全家人加入代購，未料卻一步步踏入詐騙陷阱，不僅所有帳戶都被列為警示帳戶，甚至對方還以為約為由，要求王家賠償數百萬元。王家不得已，只能透過李女前往地下錢莊，以名下公寓抵押借款200萬，但利息卻高達8萬元，最終不堪債務如雪球般越滾越大，一家人只能選擇攜手走上絕路，遺體直到2日才被發現。

據了解，王家在遭詐後也曾嘗試自救還債，監視器畫面拍下，6月23日晚間8時11分，當時王家大姊還拉著妹妹前往一處當鋪典當白色轎車，當時妹妹先到當鋪門口，坐在機車上滑手機，隨後大姊開著白色小客車抵達，神情匆匆地拉著妹妹進當鋪，而妹妹的表情則明顯無奈、不情願。且妹妹隔天還到新公司上班，據指出當天妹妹工作時的精神狀況，心情都明顯「不太好」。

而這段「當車」畫面，紀錄的姊妹倆沉重的身影，也成了警方的重要事證。警方4日下午已將牽線的張姓女同學、以及黃金團購主李女查緝到案，但2人對於案情避重就輕，且說詞閃爍，經數小時訊問後，昨晚間9時許率先將張女移送中檢。目前全案正進一步偵辦中。

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▲▼台中豐原王家5死，大姊拉著妹妹到當鋪典當汽車畫面曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲妹妹騎車先抵達當鋪，在門口滑手機等姊姊。

▲▼台中豐原王家5死，大姊拉著妹妹到當鋪典當汽車畫面曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲姊姊將車開到當鋪門口後，神色匆匆帶著妹妹進門；而妹妹的神情明顯很不情願。

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