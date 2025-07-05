豐原五口被詐騙！苦主曝黃金豆代購「超深黑幕」：像無底洞

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳洋翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台中豐原一家五口疑遭「代購黃金」詐騙，承擔不住債務壓力輕生，事件掀起譁然。事實上，警政署「165打詐儀表板」曾分享許多假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙案例，皆與投資黃金、黃金交易有關，苦主紛紛直呼，就這樣一步步被牽著走，把錢拱手送人」、「我共損失新臺幣672966元。」

在「165打詐儀表板」以「黃金」為關鍵字搜尋，搜出來的縣市案例超過800多件，最多的就是假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙。其中，一名上班族受害案例，內容與王家悲劇幾乎如出一轍，揭露這類新型詐騙如何從「黃金豆」話術一步步把人推向債務深淵。

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該名上班族透露，自己收入雖然不多但生活過得去，直到有一天朋友介紹一位自稱「黃金豆代購」的賣家出現。對方聲稱，「現在黃金漲勢猛，黃金條動輒10幾萬，黃金豆一顆只要3000元，是很好的入手標的。」賣家還說，只要刷卡購買黃金豆再交給公司轉賣，就能獲得高額回饋佣金。

一開始，這名上班族確實拿到數萬元佣金，「我完全放下戒心，覺得這是一個穩賺不賠的方式」，於是從5萬元、10萬、20萬到75萬，一路加碼投資，甚至拉家人一起刷卡投入。

沒想到，某天賣家突然傳訊說他涉及跨國詐騙案，帳戶被金管會與警方監控，公司要「清查責任人」，還指控他某筆交易有問題，要向他求償上千萬。他當場傻眼，但此時信用卡早已刷爆，親友也無力再幫忙。

絕望之下，他在對方介紹下向「快速放款的私貸平台」借錢，簽下借據和本票，之後卻被瘋狂催收高額利息，債務就像無底洞一樣，永遠填不滿，彷彿墮入無盡的債務煉獄中。

關於假投資詐騙，打詐儀表板提醒4點防詐小撇步，包括「1、 投資，請循合法管道，才有保障。」「2、 為確認投資公司、投資網站的合法性，請洽金管會諮詢。」「3、 不要點擊陌生人提供的連結。」「4、 投資，卻要轉帳個人帳戶，必是詐騙。」