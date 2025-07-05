大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

▲養羊的鄭男縱火釀6死悲劇，在房屋囤積雜物的女房東也要連帶賠償。（圖／資料照)

記者郭玗潔／台中報導

台中鄭姓男子因在租屋處養羊、欠房租，和莊姓女房東爆發衝突後，心生不滿在樓梯間縱火，加上莊女平常在房屋堆放大量回收物，火勢一發不可收拾，釀成6死6傷悲劇。其中喪命的廖、張女住戶家屬共5位提告，對鄭、莊兩人求償共1000萬8400元，台中地院審理，判鄭、莊須連帶賠償家屬共6百8400萬元。可上訴。

據了解，莊姓女房東將位於興中街的集合住宅大樓分隔成數間房間出租，而鄭男有多項前科，平時靠打零工維生，2022年2月才向莊女以6000元租金，租了頂樓加蓋的8樓903套房，但入住後，其就與莊女因養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，多次發生爭執。

直到2022年3月6日，鄭男牽羊到住處附近公園散步遇到莊女，2人再度起爭執，莊女氣得揚言要將鄭趕出去，沒想到卻因此惹怒鄭男。

同日下午4時許，鄭男盛怒之下持打火機前往租屋處2樓，點燃電梯口前裝著回收物的黑色塑膠袋，隨即逃出屋外，甚至還跑到超商買泡麵。又因莊女在房屋樓梯、走廊、陽台堆放大量二手衣物、書報雜誌等易燃物，阻礙逃生通道，火勢立即延燒，住戶根本逃生不及，最終釀成6死6傷的慘劇。

全案經台中地院審理，刑事部分，鄭男遭判無期徒刑、褫奪公權終身；莊女則依公共危險、過失傷害、過失殺人合併判處7年徒刑。可上訴。

▼台中興中街大樓大火為鄭姓租客縱火 。（圖／資料照）

另3樓廖姓女住戶、8樓張姓女住戶因而喪命，兩人家屬也對莊姓女房東和鄭男提告，求償喪葬費和精神撫慰金共1000萬8400元。

庭審時，莊姓女房東表示，火災是鄭男點火引起，她沒有囤積物品，走廊和樓梯間也沒有堆放回收物，所以她不用賠。而鄭男則提出書狀表示，他是身心障礙者，沒有家人且無工作收入，有經濟困難，沒有錢和受害人家屬和解，希望受害人家屬能原諒他。

法官認為，莊女從2021年就因在屋內、外堆放大量雜物，被環保局裁處，然而直到案發當天，屋內、外仍堆放大量雜物，導致鄭男故意放火後，受害人因房屋逃生通道阻塞，火勢蔓延不及逃生而死亡，莊女也有過失，判鄭、莊兩人應賠償受害人家屬共6百8400萬元。可上訴。