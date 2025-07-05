丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

▲丹娜絲上午11時最新位置。（圖／氣象署直播）

生活中心／綜合報導

丹娜絲颱風持續增強，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天(6日)入夜後，暴風圈將率先接觸台中至屏東、澎湖、金門的陸地，周一午前穿越台灣海峽，期間也是最靠近台灣的時段，各地風雨明顯，14縣市是高風險地區。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度可達輕度颱風上限，若發展速度快，則可達中度颱風下限。丹娜絲今天屬於逐漸轉向的階段，明天轉向東北後，移動速度將會加快。

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▲粉專預估丹娜絲明天深夜觸陸。（圖／取自颱風論壇）



根據最新預報資料，路徑變數正逐漸降低中，以「通過台灣海峽」的機率最高。粉專表示，預計明天入夜後暴風圈將率先接觸「台中～屏東、澎湖、金門」陸地，明天深夜至周一午前穿越台灣海峽，如果颱風走快一點，時間就會提早一些。

粉專提醒，明天深夜至周一午前是丹娜絲穿越台灣海峽期間，也是最靠近台灣的時段，各地風雨最顯著時刻，西部均會受到暴風圈影響，請務必做好防颱準備。「高風險地區，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門、馬祖、苗栗及台中沿海。」

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署最新資料顯示，丹娜絲過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽將構成威脅。

氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，因導引氣流不明顯，移動速度緩慢，預計今晚到明天有較多力量移動。她說，丹娜絲雖然為輕度颱風，但仍有其破壞力，尤其東半側強風範圍很廣，明天到後天上半天都要留意；此外，由於其中心很接近澎湖，更要特別注意防範。