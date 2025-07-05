　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

▲▼丹娜絲上午11時最新位置。（圖／氣象署直播）

▲丹娜絲上午11時最新位置。（圖／氣象署直播）

生活中心／綜合報導

丹娜絲颱風持續增強，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天(6日)入夜後，暴風圈將率先接觸台中至屏東、澎湖、金門的陸地，周一午前穿越台灣海峽，期間也是最靠近台灣的時段，各地風雨明顯，14縣市是高風險地區。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度可達輕度颱風上限，若發展速度快，則可達中度颱風下限。丹娜絲今天屬於逐漸轉向的階段，明天轉向東北後，移動速度將會加快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丹娜絲路徑預測。（圖／颱風論壇）

▲粉專預估丹娜絲明天深夜觸陸。（圖／取自颱風論壇）

根據最新預報資料，路徑變數正逐漸降低中，以「通過台灣海峽」的機率最高。粉專表示，預計明天入夜後暴風圈將率先接觸「台中～屏東、澎湖、金門」陸地，明天深夜至周一午前穿越台灣海峽，如果颱風走快一點，時間就會提早一些。

粉專提醒，明天深夜至周一午前是丹娜絲穿越台灣海峽期間，也是最靠近台灣的時段，各地風雨最顯著時刻，西部均會受到暴風圈影響，請務必做好防颱準備。「高風險地區，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門、馬祖、苗栗及台中沿海。」

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署最新資料顯示，丹娜絲過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽將構成威脅。

氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，因導引氣流不明顯，移動速度緩慢，預計今晚到明天有較多力量移動。她說，丹娜絲雖然為輕度颱風，但仍有其破壞力，尤其東半側強風範圍很廣，明天到後天上半天都要留意；此外，由於其中心很接近澎湖，更要特別注意防範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警車大迴轉！撞噴騎士...不講武德畫面曝
直擊／I'm donut？開幕第2天再現排隊人龍　購買新規曝
網美參戰選秀因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象
丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域
台中5死命案　黃金豆代購「超深黑幕」曝
國光女神「無罩激凸」　海邊解放全被拍
道奇1:18徹底崩盤！創恥辱紀錄　大谷提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

訂位平價牛排慶生「女友臉垮了」回家爆氣　他愣：我太直男？

丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

林志玲吃生煎包、東坡肉　「1舉動」粉絲全看傻：難怪我這麼胖

丹娜絲逼近！　立榮航空6日國內線航班全取消

豐原五口被詐騙！苦主曝黃金豆代購「超深黑幕」：像無底洞

颱風進逼菜價飆「創半個月新高」　小白菜漲7成

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

詐騙集團愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

丹娜絲來襲！2025屏東海口祭7/5~6日活動全面取消

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

訂位平價牛排慶生「女友臉垮了」回家爆氣　他愣：我太直男？

丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域

林志玲吃生煎包、東坡肉　「1舉動」粉絲全看傻：難怪我這麼胖

丹娜絲逼近！　立榮航空6日國內線航班全取消

豐原五口被詐騙！苦主曝黃金豆代購「超深黑幕」：像無底洞

颱風進逼菜價飆「創半個月新高」　小白菜漲7成

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

詐騙集團愛找「1類人」下手！　他曝背後動機：不是因為窮

丹娜絲來襲！2025屏東海口祭7/5~6日活動全面取消

周末限定「披薩優惠」懶人包　必勝客半價、拿坡里送三角骨

左轉不禮讓撞飛騎士　自小客車搜出菸彈...疑毒駕釀禍

綠黃色社會展開亞洲巡演　10月連續2天台北開唱「全場實名制」

南化芒果節人潮熱　南化分隊防火宣導走入人群強化社區防災力

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮旁冒黑煙　竟是海巡署安檢所庫房失火

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

醫示警國內A型鏈球菌個案大增！還爆9歲童重症「發病兩天就休克」

花蓮鼓勵農友種田兼做保育　說明會起跑並受理申請

阿土伯無視「作弊仔」噓聲轟雙響！羅伯斯只想忘掉此戰：毫無收穫

台灣羽球男雙連2周包辦4強　提前鎖定加拿大賽冠軍創11年紀錄

【餵浪犬釀人命？】76歲翁遭浪犬追入海中溺斃 高雄愛媽深夜餵狗遭抓包

生活熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐愣！貴賓室也沒人

準颱丹娜絲暴風圈侵襲機率　12縣市破6成

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

丹娜絲最快今晚生成　「2預測路徑」南台灣首當其衝

7／5預言翻車？YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」

他面試被問1題全說了　人資搖頭：太誠實

最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai嗆：丟回台灣重置

颱風丹娜絲今發海陸警　不排除登陸台灣

更多熱門

相關新聞

丹娜絲逼近！　立榮航空6日國內線航班全取消

丹娜絲逼近！　立榮航空6日國內線航班全取消

今年第4號颱風「丹娜絲」5日凌晨在台灣西南方海域生成，預計將於7日通過台灣海峽，10日沿東海或中國沿岸向北移動。受颱風影響，立榮航空明（6）日國內線航班全數取消，兩岸航線可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

出遊注意！日本氣象廳「丹娜絲」預測路徑曝

出遊注意！日本氣象廳「丹娜絲」預測路徑曝

丹娜絲來襲！屏東海口祭活動取消

丹娜絲來襲！屏東海口祭活動取消

即／丹娜絲颱風來襲！離島5航線19航次停航

即／丹娜絲颱風來襲！離島5航線19航次停航

關鍵字：

丹娜絲颱風

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面