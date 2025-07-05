丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

▲丹娜絲颱風路徑。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風今天凌晨生成，逐漸朝台灣接近，中央氣象署11時30分發布最新海上颱風警報範圍，東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備，且颱風強度有稍增強，暴風圈也有擴大趨勢。氣象署提醒，丹娜絲雖然為輕度颱風，但仍有其破壞力，明天到後天上半天都要防範劇烈天氣。

根據氣象署最新資料顯示，第4號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

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氣象署資料顯示，丹娜絲颱風今天上午11時的中心位置在北緯20.2度，東經117.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約410公里處，以每小時8轉13公里速度向北北東進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

▲▼丹娜絲颱風預估路徑。（圖／氣象署）

氣象署簡任技正伍婉華指出，丹娜絲颱風未來強度持續增強、暴風圈擴大，因導引氣流不明顯，移動速度緩慢，預計今晚到明天有較多力量移動，從台灣東方海面到大陸都是可能移動路徑。

伍婉華表示，丹娜絲雖然為輕度颱風，但仍有其破壞力，尤其東半側強風範圍很廣，明天到後天上半天都要留意，此外，由於其中心很接近澎湖，更要特別注意防範颱風。

她也說，隨著颱風逐漸靠近，今天下半天就會逐漸出現長浪，澎湖、南部、恆春半島、綠島及蘭嶼都有長浪發生，明天中部、金門沿海也要留意，預計各沿海浪高都有3至4米，中心更有4至5米。

▲明、後天颱風最接近台灣，旺盛對流雲系可能帶來短延時強陣雨等劇烈天氣。（圖／氣象署）

伍婉華指出，目前颱風外圍環流造成的回波影響恆春半島，已發布大雨特報，今天隨著外圍環流靠近，台東、恆春半島都有明顯雨勢，花蓮也有降雨，午後加上熱力對流，東北部及北部也有降雨情形。今晚至明晨隨著熱力對流影響減弱，降雨則以花東及恆春半島為主。

她表示，明天颱風接近，各地都有陣雨或雷雨，甚至有局部大雨，南部及東南部降雨時間長，更要防範豪雨。下周一降雨情形則要等颱風進入台灣海峽而定。她也提醒，颱風在明、後天最接近台灣，旺盛對流雲系可能帶來短延時強陣雨等劇烈天氣。

溫度方面，伍婉華指出，今天北部、東北部、金門及馬祖仍有35至36度高溫，其他地區也有32至34度，雙北、桃園、金門也有36度以上。

▲6小時定量降水預報。（圖／氣象署）

氣象署表示，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也說，今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪亦將逐漸增大。

▲今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率。（圖／氣象署）