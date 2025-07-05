「丹娜絲颱風體型滿大隻的」　天氣粉專示警：對流發展很旺盛

▲丹娜絲上午8時的位置。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

4號颱風「丹娜絲」逐漸逼近，中央氣象署今日上午8時30分已經發布海上警報。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「丹娜絲颱風體型滿大隻的，目前對流發展很旺盛，請全台灣務必做好準備。」

氣象署觀測，丹娜絲上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 410 公里之處，以每小時8轉11公里速度，向北北東進行，強度有稍增強的趨勢，預計明、後天最接近台灣，將帶來明顯風雨，目前以通過台灣海峽北上機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。

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天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享衛星雲圖並提醒，「丹娜絲颱風體型滿大隻的，目前對流發展很旺盛，海上颱風警報發布中，預估走海峽中線，請全台灣務必做好準備。」

▲粉專示警，丹娜絲颱風體型滿大隻的。（圖／取自颱風論壇）

根據氣象署上午說明，雖然丹娜絲暴風範圍不是很大，但其所在區域都可能有強風豪雨，尤其外島的澎湖可能是颱風中心較接近地方。若依照預估路徑移動，氣象署最快可能在今天深夜發布陸上颱風警報。另外，丹娜絲未來可能持續增強，但預估最強強度可能就在輕度颱風等級，仍要持續監測。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）