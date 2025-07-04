普發現金讓「無人機變遙控機」　卓榮泰籲別把國家力量分散

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（4日）參加財政部舉辦的民間參與公共建設招商大會，談到在野黨主張要普發現金時說，如果國家把資源散布給國人，就無法發揮積沙成塔、眾志成城的效果；他舉例，期待未來國防部、海委會做無人機、無人載具，如果把錢普發國人就只能買遙控飛機。他說，今天苦苦爭取國家跟民間的結合，但國會卻把國家力量分散給大家，這是矛盾的。

卓榮泰說，他很佩服財政部長莊翠雲對於數字非常清楚，所以每次開會最喜歡一邊坐莊部長、一邊坐主計長陳淑姿，只要這兩個人平衡，政府就是健康的、財政紀律就會是最好的。

卓榮泰表示，這是他上任1年多來第一次參加招商大會為名的活動，今天想用4個面向與在場先進共勉。第一，當國家遇到內外情勢緊迫時，如何讓國家、政府有限的資源能投入更多國家建設；第二，如何結合民間資源加強國家整體建設；第三，未來必須要鬆綁法規，讓很多民生案源拿出來讓民間業者支持；第四，期待用公司協力方式實現更多福國利民重大建設。

卓榮泰表示，目前台灣還在跟全球國家一致，面對美國關稅新的貿易政策調整，距離7月8日剩下幾個鐘頭的時間，還在努力也還在進行，所有的談判都一直在進行。鄭麗君副院長跟楊珍妮政委還是非常辛苦的在籌備談判過程，希望能得到最合理、爭取到最好的成績。

「政府要如何運用有限的國家資源，投入到必須的產業？就變成今天異常重要的課題。」卓榮泰說，總統一直用健康台灣、均衡台灣、團結台灣的治國理念貫穿施政，未來政府要做的是與民間業者，透過行庫提供更多金融支持，讓民間業者得到適度的協助，加入到國家建設行列。

卓榮泰說，要用更少資源得到更多效果，在兆元投資國家的方案中，提出創新促參機制、優化投融條件、增加公共建設金融商品等，也鼓勵地方可以發行永續債。

卓榮泰強調，期待民間參與公共投資能再度引進創新，帶來更多樣化，解決國內各項問題的方案。政府在這時候，也會適時、全面性提高政府服務量能與品質，這樣才能讓大家投資過程享受到更便捷、快速的公共服務。

卓榮泰提到，政府未來會提供2364項民生案源，很多鬆綁的法規交通部、經濟部，會透過各種解釋函的方式，讓很多民生相關的產業都納入，如電動車充電樁、能源儲備技術等。

卓榮泰說，公私協力把福國利民重大建設一一實現，未來朝向大建設、大發展、大照顧、大健康、大觀光產業的捷徑，結合民間資源一起針對國家建設。

但卓榮泰遺憾表示，現在國會討論的，是怎麼樣把國家財政力量普發現金給國人，這跟政府是矛盾的，政府資源有限，希望民間資源能進來，整體來建設國家，如果再把國家資源散播給國人，不能發揮積沙成塔、眾志成城的目的。

卓榮泰舉例，未來期待國防部、海委會應該做無人機、無人載具，集中國家資源購買更多、製作更多，但是如果把錢普發給國人，當然大家都很高興，但可能是買遙控飛機而已，也不是不好，但對國家助益在哪？

政府希望海委會增建很多艦艇保衛海疆、漁民，也不讓走私偷渡的人上來，但是如果把2300億普發給人民，可能是買一些救生圈、生活必需而已，對國家助益在哪裡？

卓榮泰說，政府希望對老舊碼頭設備、軍方的儲放設備進行全面翻修，能更科技化更安全，但是如果普發現金，可能是每個家裡油漆粉刷乾乾淨淨，也很好，但是對國家幫忙有限。

卓榮泰提到，當今資通安全這麼重要，國家每天面臨資訊威脅這麼大，希望提高軍方、海委會資通訊安全，用更多的能量建造各種立體的偵防，可是如果錢普發給民眾，可能是大家買手機電腦的防毒設備，也是重要，但是對國家幫助有限。

另外，也希望未來農業部設備更科技化、更安全，1500億國土安全預算會幫助農業部做更多緊急儲糧設備，普發給國人的話可能是買一些冰箱廚具，相差太多了。

卓榮泰直言，苦苦爭取國家跟民間的結合，針對國家的重大建設，國會卻是把國家力量分散給大家，這是矛盾的。