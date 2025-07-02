快訊／台東市區爆「逆向連環車禍」1人受困　3人送醫

記者楊晨東、鄒鎮宇／台東報導

台東市馬亨亨大道，剛發生一起逆向撞車意外，造成1人一度受困。警消搶救後，將3人送醫，還好都沒有生命危險，詳細肇事原因仍待警方釐清。

▲台東市區發生逆向連環車禍。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）



據悉，肇事的是一輛白色轎車，從市區往台東火車站方向行進，不知什麼原因，竟然逆向行駛，先撞上一輛吉普車後，再撞到另一輛休旅車，吉普車副駕上女子一度受困車內。

經過民眾和消防人員協力後，將人脫困救出。白車肇事駕駛，還有吉普車上兩人送醫，另外休旅車女駕駛則是受到驚嚇。