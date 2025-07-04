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「一回家就開」錯了！專家曝吹冷氣NG五習慣：不涼又耗電

▲冷氣,冷氣空調,冷暖空調,省電,家電補助,貨物稅,分離式冷氣,除溼。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天最療癒的事，莫過於回家馬上打開冷氣。日本一名整理收納顧問せのお愛就發文，點出5個常見的使用冷氣NG行為，其中，一回家就開冷氣其實冷房效果差，開弱風則可能會使冷氣耗更多電，讓荷包越來越瘦。

せのお愛在《Yahoo! JAPAN》發文，曝光5個用冷氣的壞習慣，第一點就是「回家立刻開冷氣」。她指出，這是最常見也最沒效率的作法。因為室內悶了一整天的熱氣，如果不先排出，即便開了冷氣也難以快速降溫。她建議，「應先打開窗戶，並搭配電風扇或循環扇讓空氣流通，再開冷氣會更有效。」

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第二個錯誤是「風向朝下」，很多人以為冷氣往下吹會涼，其實錯得離譜。因為冷空氣本來就會下沉，風向朝下反而會導致冷空氣無法有效流動。「建議將風向調成略朝上或設定自動，幫助空氣循環。」

第三點是「風速開弱風」，以為這樣能省電？事實上會讓冷氣耗更多電。專家解釋，「風速調太弱會拉長降溫時間，冷氣為了達到設定溫度反而花更多電力。」正確方式是設定「自動風速」，冷氣會自動調節最適合的模式，迅速又省電。

第四點常被忽略，就是「室外機被雜物包圍」。很多人習慣在陽台擺放花盆、雜物，卻忽略室外機需要良好的通風環境。若無法正常散熱，冷氣效能自然打折扣。即使加裝遮罩，也應確保不阻礙通風。

最後一項「不清洗冷氣內部」也超級母湯！專家強調，就算冷氣標榜有「自動清潔」功能，也不能完全取代手動清理。冷氣濾網與機體內部若積滿灰塵、黴菌，不僅冷房效果下降，還可能產生異味甚至危害健康。

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