天蠍換環境、摩羯養身心、雙子靠人際發光　7/1～7/14十二星座必看提醒

▲7月星座運勢出爐，12星座迎來各自的轉折點與能量補給。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

時序進入七月，想知道上個半月自己的運勢如何嗎？不妨參考日本網站《TRILL》占星師提供的7月1日至7月14日星座運勢，在星象啟示下，找到前進的方向與力量，各星座的重點關鍵字與行動建議，也一併出爐，為炎炎夏日注入一股清新的心靈能量。

牡羊座：從過去的經驗中，看見通往未來的道路

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7月上旬的牡羊座，正迎來「方向明確」的時期。過去隨波逐流、模糊不清的事，現在終於開始明朗化。特別是在工作和人際關係上，你會自然地找到心中的答案。這段期間的關鍵字是「溫故知新」，回顧過去能帶來現在的啟示，甚至老經驗在此刻派上用場。你可能會重逢舊識、回到久違的地方，記憶照亮未來。情緒上雖有點感傷，卻也能深刻感受到自己的根源。與其開啟新事物，不如重新檢視手中已有的，重設自我方向。把懷舊的情緒轉化為正能量，帶進未來吧！

金牛座：努力有了回報，用自己的步調邁向下一階段

7月上旬的金牛座，主題是「成就感」和「速度感」。你之前努力累積的成果開始顯現，也可能得到周圍的肯定。雖然有滿滿的成就感，但快速推進的節奏可能讓你有點慌亂。特別是在工作或承擔責任的場合，可能會面對考驗，看見自己的課題或脆弱。不必自責，這些其實是成長的禮物。耐心思考「如何克服、如何面對」，自然能找到下一步的方向。社會評價提升的時期，適合站到台前、多表達想法。但記得保持「自己的節奏」，不必過度迎合，一步一步踏實前進吧。

雙子座：互動帶來好運，迎向光明未來

7月上旬的雙子座，主題是「支持」和「讓人開心」。你與人的互動變得更深，不論是接受幫助或主動幫助別人，都讓運勢順起來。無心的一句話或一個小舉動，可能讓人深感謝意，甚至從中找到未來的方向。你可能會發現，讓人開心的事情正好是你的專長或熱情所在，不妨多加發揮。這時期與人分享、接受他人支持、勇敢說出「謝謝」，會讓好運持續。平凡的對話中，或許藏著命運的提示喔！

巨蟹座：傾聽內心的聲音，重視自己的感性

7月上旬的巨蟹座，關鍵字是「靈感」和「直覺」。平常謹慎的你，此時突然浮現的靈光可能是重要提示。與其理性思考，不如順著心走。對工作或人際關係感到迷惘的人，也許能從占卜、哲學、書籍、或一句話裡得到答案。記得把感性放在心上，這也是創作力提升的好時機。畫畫、寫字、聽音樂都能整理思緒。遵從自己內心的聲音，比迎合別人更重要。

獅子座：保有自信，同時尊重他人的意見

7月上旬的獅子座，主題是「自信」與「上進心」。你的理想讓你勇敢前進，但也可能變得對自己和他人過於嚴苛。若發現和周遭摩擦，試著聚焦於「自己現在能做的事」，並尊重不同的想法。懂得畫出責任的界線，減少不必要的壓力，會更有力量。將你的驕傲化為建設性的動力吧！

處女座：別想太多，想到就行動

7月上旬的處女座，重點是「平衡謹慎與行動力」。你可能因害怕失敗或覺得準備不足，錯過機會。現在該「邊做邊想」，先跨出一小步再說。行動中會得到線索與支持，不必一切都自己承擔。行動後才明白的事，會成為你寶貴的經驗。平時小心的你，這次不妨快一點，從行動中找到安心感。

天秤座：用心對話，迎來好運

7月上旬的天秤座，主題是「溝通」。這段時間的談話可能開啟新局、認識好緣分。到新場所、新圈子中，有機會展開新關係。注意用字，不經意的話可能引起誤會，特別需要體貼對方感受。若有煩惱，也可以找人聊聊，會獲得不一樣的見解，讓你更有魅力。

天蠍座：把環境的變化當成通往美好未來的契機

7月上旬的天蠍座，關鍵字是「自信」和「歸屬感」。過去默默努力的結果開始顯現，讓你更有底氣向前邁進。同時，工作崗位、家庭角色、甚至居住地可能發生變化。雖然一開始會有不安，但這些改變會為你帶來更舒適的環境。即便心裡浮現「這樣可以嗎？」的疑問，也請相信自己，踏實前行。

射手座：整理情緒，走向積極未來

7月上旬的射手座，主題是「情緒整理」。原本糾結的心情會慢慢解開，與人的關係更清晰，內心變得輕盈。不用強迫自己壓抑情緒，好好面對它，未來的方向自然明朗。你也會更有餘裕去照顧他人，讓人際關係更順暢。若正考慮要不要放棄某事，現在選擇「繼續」會更好喔！

摩羯座：再忙也別忘了好好休息

7月上旬的摩羯座，主題是「身心調養」。氣候和壓力可能讓你覺得疲憊，睡眠、飲水、營養、運動都需留意。記得留時間給自己，找回平靜。芳療、泡湯、冥想等都很有幫助。現在是儲備能量的時期，不必急躁，平和過日才是開運之道。

水瓶座：人際關係是關鍵，保持冷靜很重要

7月上旬的水瓶座，主題是「人際互動」。整體氣氛良好，人脈拓展、創意受到重視。但同時情緒起伏也大，與不同價值觀的人互動時，記得保持冷靜，必要時拉開距離。你獨特的想法容易被看見，也可能因人脈開啟新計畫或遇到貴人。重視那些讓你自在的關係，在互動中更認識自己。

雙魚座：幸運來臨時，把感謝傳出去，幸運會更多

7月上旬的雙魚座，主題是「幸運」與「回饋」。意想不到的好事、貴人的幫助會讓你感到幸福。若想讓這股好運延續下去，記得用言語表達感謝，並將溫暖傳遞給其他人。不要獨占幸運，而是保持體貼和同理心。你會在與人的連結中，更加閃耀。