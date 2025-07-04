飆破40°C「也不裝冷氣」！法國人寧願忍耐　3大原因曝光

▲巴黎民眾戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

歐洲熱浪來襲，法國巴黎1日高溫38°C，南部更是飆破40°C，但全國僅約4%家戶安裝冷氣，遠遠低於鄰國。針對法國「抗拒冷氣」的特殊文化，或許可以歸因於習慣、生態考量、建築法規。

《中央社》報導，法國生態轉型署（Ademe）調查顯示，2020年僅約1/4家戶使用冷氣。冷氣企業維修工會Synasav數據更指出，全法國真的安裝固定式冷氣的家戶僅有4%，遠低於義大利的4成、西班牙的6成，以及美國與亞洲大部分國家的9成。

根據受訪者們說法，法國人不習慣吹冷氣，也認為這對身體不好，並且對地球有害。面對熱浪，他們選擇多喝水，吹電扇，使用遮陽板，前往公園或廣場的噴水池玩水，尋找綠地乘涼，或到商場、電影院、博物館、美術館吹冷氣。

居民馬蒂亞斯（Mathias）家裡沒冷氣，周遭朋友也都沒有安裝。他白天會前往巴黎最大綠地「拉雪茲神父公墓」乘涼，或者去美術館吹冷氣，到了晚上睡覺時，「我會開窗、開電扇，但家裡不通風，還有蚊子，所以昨晚睡不好。」

馬蒂亞斯表示，法國人不習慣吹冷氣，即使出國到了有冷氣的地方，也會選擇關掉，「我覺得它會讓我生病、喉嚨痛……而且我們好像喜歡當硬漢承受高溫，即使有點受不了。」

▲巴黎民眾在協和廣場噴水池消暑。（圖／路透）

安南達（Ananda）家裡有裝電扇與小型水冷氣，如果天氣太熱，就會去逛街、看電影、參觀博物館，或者乾脆沖個冷水澡。他指出，法國人很重視舒適的生活品質，之所以不裝冷氣，真正重點並非電費，「主要還是法規跟習慣。」

莫妮克（Monique）則坦言，很多人家裡跟公司都沒有冷氣，只能靠電扇緩解，「但這（冷氣）對地球不是很好，我們不是很想用，或許還有其他方法。」她認為，應該從綠化或新技術著手，尋找替代方案。

除了習慣與生態考量，建築法規也是部分法國人無法安裝冷氣的原因之一，一些歷史住宅被列管，不得任意整修，只能以內部隔熱作為抗暑手段。

伊蘭娜（Elena）就住在一棟歷史住宅裡，「這裡有很多18世紀的建築，因為名列古蹟名冊，我們連改變窗戶的權利都沒有，更別說安裝冷氣了。」她也擔心，萬一大家都裝冷氣，只會讓外面變得更熱，形成惡性循環。

儘管如此，《中央社》記者實地走訪商店，卻發現移動式冷氣銷售一空，員工也坦言，連日熱浪讓銷售數字飆漲。受訪者們指出，現在每年夏天越來越熱，熱浪日益頻繁，最終法國人恐怕還是會接受冷氣。