天降「波音客機襟翼」砸在民宅車道　機組人員落地才發現出事

記者李振慧/綜合報導

美國一塊飛機襟翼突然從天掉落在北卡羅來納州一條車道上,幸好機翼沒有砸傷行人與車輛,當局調查後發現,這塊機翼是從達美航空(Delta Air Lines)一架航班上掉落,機上載有6名機組人員和109名乘客。

警方2日上午8時30分左右接到報案,洛里市(Raleigh)民眾發現一個飛機殘骸掉落在民宅車道上,阻擋了道路,警方前往現場後將事件通知給美國聯邦航空管理局(FAA)人員協助調查。

The Federal Aviation Administration is investigating after a wing flap from a Delta Air Lines 737 falls onto a Raleigh driveway.



Around 8:30 a.m. on Wednesday, Raleigh police officers responded to a home on Banbury Road, near Wade Avenue, where a 911 caller reported the airplane… pic.twitter.com/I5GWqcXmyh