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天降「波音客機襟翼」砸在民宅車道　機組人員落地才發現出事

▲▼ 達美航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國一塊飛機襟翼突然從天掉落在北卡羅來納州一條車道上，幸好機翼沒有砸傷行人與車輛，當局調查後發現，這塊機翼是從達美航空(Delta Air Lines)一架航班上掉落，機上載有6名機組人員和109名乘客。

警方2日上午8時30分左右接到報案，洛里市(Raleigh)民眾發現一個飛機殘骸掉落在民宅車道上，阻擋了道路，警方前往現場後將事件通知給美國聯邦航空管理局(FAA)人員協助調查。

美國聯邦航空管理局後來確認，掉落在民宅的飛機殘骸，來自達美航空一架從亞特蘭大出發至羅利達拉姆國際機場(Raleigh-Durham International Airport)的波音737航班，該航班於2日凌晨1時15分左右成功降落在機場，後來發現一枚襟翼遺失。

達美航空發言人表示，該航班有6名機組人員與109名乘客，飛機安全降落在機場後，他們發現左翼後緣襟翼有一部分脫落，達美航空將全力配合搜尋工作並將配合調查，因為沒有任何事情比安全更重要。

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