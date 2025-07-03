遭同居男騙去醫院「強迫變性再性侵」　27歲男崩潰報案印警調查中

▲男子控訴遭同居男子性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦傳出一起誇張事件，一名27歲男子向當地警方報案，他在不知情的情況下遭同居男子進行賀爾蒙治療，後來甚至被迫動變性手術，術後遭對方性侵與威脅。

印度當地電視台NDTV報導，事件發生在中央邦首都博帕爾市(Bhopal)，27歲受害者向甘地納加(Gandhi Nagar)警方報案，他與27歲男子舒班(Shubham)成為朋友後，一起在市內租房當室友，一段時間後2人逐漸發展出感情關係。

受害者控訴，幾個月前舒班以幫忙治療頭痛為由，把他帶到當地一間私立醫院檢查，卻在未告知他的情況下，偷偷給他進行荷爾蒙治療，一段時間後他注意到身體開始出現變化。

受害者表示，在他還搞不清楚自己發生什麼事時，又被舒班帶到印多爾(Indore)一間醫院強迫進行了變性手術，手術約花費了50萬印度盧比（約台幣16萬元），之後時常遭到舒班性侵，對方還向他勒索100萬印度盧比（約台幣33萬元）。

警長馬科斯勒(Vijendra Marscole)證實，他們已接獲報案，由於這起案件涉及嚴重的人身剝削和勒索，正在對案件進行調查，將會根據受害者陳述，調查2家醫院的醫療紀錄。

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