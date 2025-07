「在家滑手機」被閃電擊中　19歲女被電到失憶慶幸做1事保命

▲女子在家滑手機被雷擊。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名19歲女子在家滑手機時,一道閃電突然擊中她的充電插座,導致正在使用充電手機的她也遭到電擊,雖然她幸運撿回一命,然而被電擊後卻一度喪失記憶,令她忍不住大哭。

19歲女子韓德森(Lisa Henderson)6月29日在拉塞爾維爾(Russellville)家中滑手機時,突然看到一道閃光,之後聽到一聲巨響,一道電流透過插座上充電線,傳導到她正在使用的手機,導致她右臂感到麻木與疼痛。

Alabama teen zapped by lightning strike through phone charger inside her home https://t.co/GIkq7vmocs pic.twitter.com/NhqaACi5gX