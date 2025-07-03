「在家滑手機」被閃電擊中　19歲女被電到失憶慶幸做1事保命

▲女子在家滑手機被雷擊。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名19歲女子在家滑手機時，一道閃電突然擊中她的充電插座，導致正在使用充電手機的她也遭到電擊，雖然她幸運撿回一命，然而被電擊後卻一度喪失記憶，令她忍不住大哭。

19歲女子韓德森(Lisa Henderson)6月29日在拉塞爾維爾(Russellville)家中滑手機時，突然看到一道閃光，之後聽到一聲巨響，一道電流透過插座上充電線，傳導到她正在使用的手機，導致她右臂感到麻木與疼痛。

Alabama teen zapped by lightning strike through phone charger inside her home https://t.co/GIkq7vmocs pic.twitter.com/NhqaACi5gX — New York Post (@nypost) July 2, 2025

韓德森表示，「我聽到一聲巨響，巨響後，我只覺得耳朵嗡嗡的，幸好我當時立即把手機扔到地上，如果我繼續拿著的話，可能會受到比現在更嚴重的電擊」。

遭到電擊的韓德森被緊急送醫，然而當醫護人員詢問她一些基本問題時，她卻一度喪失記憶，不太記得自己的名字，年齡也說錯，她表示，「我聽得懂別人說的話，但我就是突然有點卡住，回答不太出來」，一段時間後才恢復過來。

醫生告訴韓德森，很幸運地電擊沒有影響到她的心臟，若傷口是在更靠近心臟的位置，結果很有可能不同。韓德森表示，她小時候也曾被閃電擊中，當時在醫院住了2天才康復，很慶幸這次也幸運活了下來。