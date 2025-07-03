傳美國解除對中國乙烷出口管制　路透：美中貿易休戰

▲傳美國解除對中國乙烷出口管制。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透指出，美國政府2日解除向中國出口乙烷的限制，致函2間能源供應商發出通知，撤銷數周前實施的出口許可規定，這表明美中貿易戰休兵正穩步推進。

美國政府先前指控北京限制稀土產品出口，在今年5月底至6月初期間對中國出口乙烷及其他多種商品祭出限制。此規定直到6月下旬才做出調整，允許企業所屬船隻可裝乙烷運往中國，但若未取得授權不得在中國卸貨，但也被視為暗示華府已經準備鬆綁相關出口限制。

美中上周解決稀土礦物等問題之後，美國商務部2日發出解除許可的信函，通知能源供應商「企業產品合作夥伴公司」（Enterprise Products Partners）和「能源轉移公司」（Energy Transfer）。針對相關消息，白宮與商務部尚未回覆置評請求。

美國大約有半數的乙烷出口量銷往中國，用於中國石化工業，暫停出口勢必對美國生產商和中國石化業者造成衝擊。受到相關限制的影響，許多船隻滯留在美國墨西哥灣沿岸，到了2日至少有8艘船隻駛向中國。Vortexa分析師Samantha Hartke說明，預計7月份乙烷出口量將會回升至正常水準，也就是每日24萬桶。