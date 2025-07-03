美越關稅協議曝！專家警告：逼小國硬吞20%重稅　仍難擋中國洗產地

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普日前宣布與越南達成初步貿易協議，將對越南輸美商品課徵20%關稅、針對轉運商品更開徵40%。表面上意圖打擊中國藉由越南「洗產地」規避美方關稅，但多位專家指出，非法轉運認定模糊、執法困難，成效堪憂；此舉更被批評為「逼小國讓步」，難以複製到歐盟、日本等主要貿易夥伴身上。

根據《紐約時報》、《美聯社》，這項協議是在美國90天對等關稅暫緩期即將屆滿前公布，外界普遍認為劍指中國透過越南轉運出口的模式。川普形容，越南將「完全開放市場」給美國商品，而美方則以削減部分關稅作為交換。

不過，美越雙邊貿易結構失衡，美國2024年從越南進口高達1366億美元，但向越南僅出口131億美元，越南也是美方第三大貿易逆差來源。

新協議明訂，凡由越南出口至美國的商品一律課徵20%關稅，若涉及「轉運」行為，則加徵至40%。但何謂「轉運」目前定義模糊，或是從中國進口後經越南轉口、或是含有中國零組件的越南商品，皆可能適用，導致執法界線難以劃清。

協力商業顧問有限公司顧問馬丁（Dan Martin）指出，「轉運」本身是高度政治化的術語，「如何被定義及執行，將決定未來的美越經貿關係」。研究指出，這類非法轉運約占越南對美出口總額16%。

實務上也存在灰色地帶。以2022年一宗美方查驗案為例，儘管腳踏車整體零件多數來自中國，但因其車架由越南製造，美國海關仍認定為「越南製造」。哈佛商學院助理教授伊約哈（Ebehi Iyoha）說明，原產地認定有時只需單一關鍵零件，即可左右產品身份。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）資深專家芮恩希（William Reinsch）認為，這類案件「執法始終複雜」，從單純換標籤的詐欺，到經越南加工的產品，各種情況層次不一，「而大多數情況介於兩者之間」。

此外，越南與中國貿易關係緊密。雖然中國近年在越南投資成長迅速，但最大外資來源仍為南韓。越南官方強調，絕大多數出口品符合國際原產地規範，對中國原料進行足夠加工後，具備標示「越南製造」的正當性。

不過，越南也不太可能大幅修正原產地規則，以免引發北京不滿。中國不僅是越南製造業的重要夥伴，更是農業、林業與漁產品的最大出口市場，若中方決定施壓，越方勢必受到牽動。

專家也對美方做法持保留態度。皮特森國際經濟研究所（PIIE）資深學者洛芙莉（Mary Lovely）指出，「這根本是逼一個小國吞下去。美國做得到，但若是歐盟、日本這種大國，恐怕就沒那麼容易了。」

她認為，目前川普政府推動的多為「框架協議」，內容簡略、缺乏明確執行細則。包括與越南的協議在內，防洗產地、關稅分類等關鍵細節，都將留待未來幾個月協商，對於整體貿易效果仍存在高度不確定性。