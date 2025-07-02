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救狗被咬「以為小傷」沒打疫苗　男運動員2個月後突發狂犬病亡

救狗被咬「以為小傷」沒打疫苗　男運動員2個月後突狂犬病發亡。（圖／翻攝自X）

▲男運動員染狂犬病身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度男運動員索爾基(Brijesh Solanki)在路邊救了一隻需要幫助的流浪狗，過程中被小狗咬了輕傷，當下他不以為意沒去就醫，也沒有施打預防狂犬病疫苗，沒想到2個月突然出現症狀，等到他想要尋求醫療幫助時已經太遲。

身為卡巴迪(kabaddi)運動員的索爾基，曾是州錦標賽的金牌得主，大約2個多月前他從下水道中救出一隻需要幫助的流浪犬，雖然被小狗咬了輕傷，但是他沒有就醫，6月26日訓練時，身體突然出現麻木症狀，被緊急送醫，後來症狀持續惡化，28日身亡。

網路上流傳，索爾基發病時的痛苦模樣，教練庫馬(Praveen Kumar)表示，「索爾基把手臂疼痛當成普通的運動傷害，因為咬傷看起來很輕微，他覺得不嚴重，所以沒有去接種疫苗」。

兄弟桑迪普(Sandeep Kumar)表示，「他突然變得怕水，並且有狂犬病症狀，可是連續送了多家醫院都拒絕為他治療，最後送到諾伊達市(Noida)的醫院，才確診狂犬病」。

當地衛生局人員表示，狂犬病雖然100%致命，但若是能及時就醫，接受預防狂犬病疫苗，可以有效降低發病風險，呼籲民眾千萬不要輕忽動物造成的輕微抓傷或是舔拭，最好立即就醫。

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