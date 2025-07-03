加州煙火倉庫大爆炸！「火光炸出」濃煙竄天畫面曝光　7失蹤

記者詹雅婷／綜合報導

美國北加州1日晚間一間存放煙火的倉庫失火後發生大爆炸，巨大火光、煙塵瞬間炸出，煙火還不斷失控引爆，濃煙衝上4500公尺高空，現場宛如災難電影場景。整起事件有7人失蹤。

▲爆炸發生原因正在調查中。（圖／VCG）

ABC新聞、美聯社報導，這間煙火倉庫的地點就在優洛郡艾斯帕托（Esparto），倉庫失火後發生一連串爆炸，隨後引發其他地方零星起火，農田也遭受波及，截至當地2日上午大火被控制在33公頃範圍內。爆炸發生原因正在調查中，事發後，警方已敦促民眾避開該區域。

依據當地媒體拍攝到的畫面，倉庫起火之後不斷冒出白煙，接著發生巨大爆炸。

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Firework facility in California catches fire and EXPLODES!!



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當局正使用無人機對事發區域進行評估，官員稱，儘管風險有所下降，但事發地點仍處於疏散令之下，直到完成全面安全評估為止。這間煙火倉庫隸屬於持有有效執照的煙火商，調查人員正在查明相關作業是否符合加州煙火法規與聯邦爆炸物儲存規定。

整起事件已知有7人失蹤，消防單位表示，救援人員與調查人員正展開行動，確認失蹤者下落。現階段尚不清楚失蹤者是在倉庫工作還是住在附近。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室表示，正關注這起事件，已部署地面與空中救援資源，派出調查小組，隨時提供必要額外協助。

▼整起事件有7人失蹤。（圖／路透）