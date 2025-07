加州煙火倉庫大爆炸！「火光炸出」濃煙竄天畫面曝光　7失蹤

記者詹雅婷/綜合報導

美國北加州1日晚間一間存放煙火的倉庫失火後發生大爆炸,巨大火光、煙塵瞬間炸出,煙火還不斷失控引爆,濃煙衝上4500公尺高空,現場宛如災難電影場景。整起事件有7人失蹤。

▲爆炸發生原因正在調查中。(圖/VCG)

ABC新聞、美聯社報導,這間煙火倉庫的地點就在優洛郡艾斯帕托(Esparto),倉庫失火後發生一連串爆炸,隨後引發其他地方零星起火,農田也遭受波及,截至當地2日上午大火被控制在33公頃範圍內。爆炸發生原因正在調查中,事發後,警方已敦促民眾避開該區域。

依據當地媒體拍攝到的畫面,倉庫起火之後不斷冒出白煙,接著發生巨大爆炸。

