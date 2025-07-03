「她是我的菜」日本電車痴漢鎖定女高中生性騷10個月

▲東京警方逮捕一名38歲上班族，涉嫌在電車內對同一名女高中生長期進行性騷擾。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

東京警方逮捕一名38歲上班族，涉嫌在電車內對同一位女高中生長期進行性騷擾。調查指出，該名電車痴漢自去年8月起，疑似每週2至3次對被害女子伸出狼爪，行為持續近10個月，6月18日於電車內再次犯案時被當場制伏。

綜合日媒報導，警方表示，遭逮男子為千葉縣市川市居民細矢武志。6月12日上午，他在東京地鐵東西線列車內，對一名就學途中的女高中生進行猥褻行為。6月18日，細矢再次於電車內觸摸同一名女學生的身體，當場遭警方依違反《東京都防止滋擾行為條例》逮捕，並已被起訴。

據悉，受害女學生向警方表示，從去年8月起，便多次在通勤途中遭到同一男子騷擾，對方甚至會在轉乘時尾隨，讓她感到極大恐懼。警方接獲報案後加強警戒，由便衣人員埋伏跟監，最終於現場將嫌犯逮捕。

細矢在警訊中坦承犯行，供稱「因為對方是我的菜，所以多次出手」，並表示即使在休假日也會特地搭乘電車行騷擾之實。警方認為他對該名受害者反覆犯案長達數月，正進一步調查是否涉及其他類似案件。

根據警視廳統計，2024年東京都內共偵破725起痴漢案件，其中超過7成發生於電車及車站內。由於許多受害者因恐懼、羞恥或不知如何求助，往往選擇沉默，使得許多犯案行為難以及時阻止。

警方呼籲，民眾若在車內遭遇騷擾，可善用防犯App「DigiPolice（デジポリス）」，即便無法出聲也能迅速報警。同時也鼓勵乘客在發現可疑行為時勇於協助，共同維護公共交通安全。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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