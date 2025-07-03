新燃岳連5天噴發！火山灰籠罩市區　鹿兒島機場65班停飛

記者張方瑀／綜合報導

日本九州新燃岳火山活動進入高峰，自6月27日噴發以來已持續超過5天，鹿兒島與宮崎兩縣都籠罩在火山灰中。據觀測，火山口2日上午再次大量噴煙，最高飄至2800公尺，導致鹿兒島機場航班大亂，單日就取消了65個航班；霧島市知名溫泉街也降下大量火山灰，導致觀光活動受到影響。

▲日本九州新燃岳火山噴發，火山灰籠罩宮崎縣市區。（圖／達志影像／美聯社）



綜合日媒報導，新燃岳火山在6月22日睽違7年再度噴發後，截至7月2日晚間10時，已累計觀測到2890起火山性地震，期間也持續出現火山性微動，顯示地下活動相當劇烈。周邊的傾斜儀也偵測到因噴發導致的輕微地形變化。

由於火山活動尚未趨緩，氣象單位預估3日上午火山灰將往西南方向飄散，霧島市恐再度面臨大量降灰。當局呼籲民眾避免進入火山口周邊3公里內區域，警戒大規模落石；2公里範圍內則要防範火山碎屑流侵襲，籲請遊客與居民務必注意安全。

而在觀光熱點霧島市丸尾溫泉街，當地居民表示從2日中午12時半起，就有如雪花般的細緻火山灰大量飄落，下午5時左右再度增強，「連2011年那次大噴發，都沒見過這麼誇張！」

隨著暑期旅遊旺季將至，當地業者與居民憂心降灰衝擊觀光收入，也不免對後續火山動態感到不安。