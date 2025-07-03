木恩颱風生成　日氣象廳：路徑「仍有變數」

▲第3號颱風木恩預估路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳3日凌晨發布最新警報，指出小笠原近海已生成今年第3號颱風木恩，目前正以每小時約10至20公里的速度朝西北前進，預計未來將沿本州東側的海域朝北前進，但目前路徑仍不穩定，氣象廳呼籲民眾持續關注後續動向。

根據氣象廳資料，木恩颱風於3日凌晨3時由熱帶低氣壓增強而成，截至上午6時位置仍在小笠原近海，中心氣壓1002百帕，中心附近最大風速為每秒18公尺，最大瞬間風速為每秒25公尺。颱風影響範圍廣大，中心東北側330公里內與西南側220公里內都已出現15公尺以上的強風。

目前颱風持續以每小時約10公里的速度向西北推進，預計12小時後，也就是3日傍晚6時，將抵達父島東北東約290公里處，屆時颱風強度預估維持不變；而24小時後的4日清晨6時，颱風中心將進一步北移至父島東北約370公里處，中心氣壓略降為1000百帕，但風速仍與先前相同。

氣象廳指出，颱風中心進入預測範圍內的機率高達70%，由於目前預測路徑仍有不小的變化空間，提醒民眾不可掉以輕心，應密切關注最新氣象資訊，以防豪雨與強風帶來災情。