木恩颱風生成　日氣象廳：路徑「仍有變數」

▲第3號颱風木恩預估路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者張方瑀／綜合報導
日本氣象廳3日凌晨發布最新警報，指出小笠原近海已生成今年第3號颱風木恩，目前正以每小時約10至20公里的速度朝西北前進，預計未來將沿本州東側的海域朝北前進，但目前路徑仍不穩定，氣象廳呼籲民眾持續關注後續動向。
根據氣象廳資料，木恩颱風於3日凌晨3時由熱帶低氣壓增強而成，截至上午6時位置仍在小笠原近海，中心氣壓1002百帕，中心附近最大風速為每秒18公尺，最大瞬間風速為每秒25公尺。颱風影響範圍廣大，中心東北側330公里內與西南側220公里內都已出現15公尺以上的強風。
【台風発生】— ウェザーニュース (@wni_jp) July 2, 2025
7月3日(木)3時、小笠原近海で台風3号(ムーン)が発生しました。
台風が近い小笠原諸島では週末にかけ大気の状態が不安定となるため、急な強雨や高波などに注意してください。
現時点の予想では本州に直接の影響はない見通しですが、最新情報を確認してください。https://t.co/cZtfGebmc0 pic.twitter.com/BDyJHFCCtq
目前颱風持續以每小時約10公里的速度向西北推進，預計12小時後，也就是3日傍晚6時，將抵達父島東北東約290公里處，屆時颱風強度預估維持不變；而24小時後的4日清晨6時，颱風中心將進一步北移至父島東北約370公里處，中心氣壓略降為1000百帕，但風速仍與先前相同。
氣象廳指出，颱風中心進入預測範圍內的機率高達70%，由於目前預測路徑仍有不小的變化空間，提醒民眾不可掉以輕心，應密切關注最新氣象資訊，以防豪雨與強風帶來災情。
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