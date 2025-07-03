川普嗆「日本被寵壞了」不願進口美稻米！　日方回應

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日表示，對於是否能與日本達成貿易協議抱持懷疑，強調日本數十年來對美國占盡便宜，如今「已經被寵壞」，難以接受公平條件。他還重申將不會延長對等關稅的90天暫緩期，顯示美日談判進展依舊陷入僵局。

川普在空軍一號上向記者表示，「我不確定是否能和日本達成協議，我對此表示懷疑。他們和其他國家已經從剝削我們30、40年當中被寵壞了，要他們接受一項協議真的很難。」川普6月30日才在社群平台「真實社群」（Truth Social）上指控日本不願購買美國稻米，如今再度重申相關指控。

事實上，根據美國普查局數據，日本去年從美國進口總值2.98億美元的稻米，今年1至4月也已購買1.14億美元，顯示川普的說法與事實不符。不過他仍聲稱，「他們很需要稻米，卻不願意進口。」他甚至表示，日本10年來都未曾購買過一輛美國車。

根據日本汽車進口協會數據，2023年日本實際從美國進口汽車達16,707輛。同時，日本外務大臣岩屋毅本周訪問華府，與澳洲、印度等夥伴參與四方安全對話（Quad）會議，日本首席關稅談判代表赤澤亮正則是上周第七度赴美協商，顯示雙邊談判仍持續進行。

針對即將在7月9日屆滿的對等關稅暫緩期，川普強調「不考慮延長」，並表示對多數國家將直接決定關稅稅率，有些國家甚至「不會被允許與美國貿易」。他說：「我們會寫信給日本，表示我們理解他們無法滿足我們的要求，因此他們需要支付30%、35%或我們決定的稅率。」

針對川普的批評，日本內閣副官房長青木一彥3日回應表示，日美貿易協商仍在進行中。對於川普指控日本不買稻米一事，他未直接回應，但強調，「日本將持續進行誠實且有建設性的磋商，以期達成雙方互利的協議。」

目前美日雙方仍未能就汽車關稅問題取得共識。日本希望美方降低現行25%的汽車關稅，但川普始終拒絕讓步。雙方上次領袖會晤是在6月G7高峰會期間，日本首相石破茂與川普同意推進談判，但會談未帶來任何實質突破。