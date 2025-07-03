吐噶喇群島狂震900次　專家示警還有一波：最壞狀況規模8

記者許敏溶／台北報導

日本鹿兒島外海的吐噶喇群島近期地牛頻頻翻身，累計超過900次地震，昨天更發生9起規模5以上地震。地震專家郭鎧紋今（3日）表示，昨天是地震活動比較活躍，今天雖然有減少跡象，但「估計還有下一波」，不會那麼快停歇，根據歷史資料，最有可能出現規模6地震，最壞狀況則可能出現規模8強震，但不會引發南海海槽地震。

▲吐噶喇群島近期地牛頻頻翻身，累計超過900起，昨天更有9起規模5以上地震。（圖／郭鎧紋提供）

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日本鹿兒島外海吐噶喇群島近期地牛頻頻翻身，從6月21日至昨天為止，累計超過900起地震，昨天更是出現9起規模5以上地震，其中最大一起，日本氣象廳量測為規模5.5，日本氣象廳昨天更召開緊急記者會，警告未來幾天內可能出現類似強度地震，但強調不會引發外界擔心的南海海槽地震。

地震專家郭鎧紋指出，吐噶喇群島地震在昨天出現一波小高峰，今天稍微趨緩，但「估計還有下一波」，不會那麼快停歇，因為吐噶喇群島的狀況類似去年元旦日能登半島強震，因為熱水跑到斷層內，所以近期會不停的搖晃，甚至一波比一波還強。

郭鎧紋進一步表示，根據過去當地歷史紀錄，吐噶喇群島在2021年時出現最強地震時規模6.1，但在1911年6月15日，曾出現規模7.9強震，日本九州出現5公尺海嘯，美國歷史資料則記錄為規模8.0，相當500顆原子彈釋放能量。他說，比較可能是出現規模6左右地震，最壞狀況則是規模8.0強震，但不至於引發南海海槽地震。