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夢幻職缺曝光！清大實驗室徵人「餵花枝」　眾人笑翻：越餵越餓

▲清大徵人照顧花枝寶寶，掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學）

▲清大徵人照顧花枝寶寶，掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國立清華大學生醫學院焦傳金教授的烏賊實驗室近日因一則徵才訊息掀起網路熱議。這份工作內容包括「餵烏賊、測水質、整理照顧花枝房」，看似夢幻，其實背後蘊含著高度學術意義與細膩的日常照護。焦教授表示，目前實驗室飼養約150隻俗稱花枝的虎斑烏賊，研究目標為探索牠們是否具備痛覺與情緒，深入了解其感知與內在狀態。

這些剛孵化約一個月的小烏賊寶寶，每日三餐餵食、監測水質、清潔環境等工作至少需耗時四到五小時。研究助理小方分享，雖然工作辛苦，但能觀察到烏賊的獨特行為與個性，非常療癒。小方表示，「這裡就像龍宮一樣，時間不知不覺就過去了。」他也笑說，這些小花枝在卵中就具備噴墨本能，幾乎實驗室每個人都遭遇過「墨汁攻擊」。

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▲清大徵人照顧花枝寶寶，掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學）

為了提升花枝的居住品質，實驗室今年也將原本的透明魚缸換成黑色養殖池，以降低光線與人流對烏賊造成的干擾，創造更穩定的生活環境。焦傳金教授指出，虎斑烏賊雖屬無脊椎動物，但卻擁有極為複雜的神經系統，是研究動物感知、情緒與認知能力的重要對象。

▲清大徵人照顧花枝寶寶，掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學）

焦教授的研究成果曾多次登上國際學術期刊，包含「烏賊可透過體色變化溝通」與「具備基礎算術能力」等，皆讓外界對無脊椎生物的智慧刮目相看。此次徵才雖已額滿，但許多網友仍興致勃勃留言表示，「這是我看過最療癒的職缺」、「原來餵烏賊也能這麼浪漫」、「上個班越餵越餓」。焦教授也鼓勵有興趣的學生未來加入團隊，一同探索花枝的內心世界。

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