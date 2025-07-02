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房務大缺工！台中親子酒店高薪徵才　還能帶家人免費住

▲芭蕾城堡酒店。（圖／芭蕾提供）

▲台中芭蕾城堡酒店是中部知名親子酒店，深受缺工所苦，現祭出無經驗、月薪4萬元起等條件徵才。（圖／芭蕾提供）

記者游瓊華／台中報導

近年缺工潮襲擊台灣各產業，觀光旅遊業更是重傷害！台中知名親子旅宿「芭蕾城堡酒店」近年從汽車旅館成功轉型，推出多個主題房大受歡迎、住房需求大增，但房務缺工讓館方頭痛不已。館方宣布，即日起徵求房務人員、無經驗可，月薪4萬元起，還能享受酒店福利，包括免費帶家人、小孩入住；台中市府也邀集矽品精密、亞洲光學及中央畜產會等60家次廠商共襄盛舉，辦理35場徵才，提供超過3500個優質職缺，最高薪上看7.1萬元。

台中芭蕾城堡酒店主打「孩子一走進房間就不想出來」，目前推出多款主題房，包括「叢林探險」、「巴黎公主」、「夢幻車車」等，館內餐廳也祭出「兒童營養友善菜單」，強調原型食材、少油少鹽烹調，瞄準3至10歲孩童的親子客群，成功殺出一條血路，在國旅蕭條的時候，芭蕾6月份平均住房率逼近9成。

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不過，台中芭蕾城堡酒店營運長胡智鈞透露，缺工情況長期困擾各產業，酒店即便住房率高，但是人手不足問題未解決，都成為餐旅、觀光業的重傷害。因此這次徵才祭出月薪4萬元起、無經驗亦可，但限額僅2名，年資滿一年就能享有免費國外員工旅遊、還能帶家人免費入住芭蕾等，希望吸引志同道合的夥伴。

▲徵才,就業。（圖／台中市勞工局提供）

▲台中市勞工局與各產業合作推出多場徵才活動。（圖／台中市勞工局提供）

除了酒店外，台中市勞工局也推出多場聯合徵才，7月9日在潭子區公所辦理潭子區聯合徵才；7月16日在清水區公所辦理食品產業聯合徵才；7月18日在西區區公所辦理西區聯合徵才，及7月23日在陽明市政大樓辦理樂齡就業月月有徵才。

台中市勞工局指出，積體電路封裝及測試大廠的「矽品精密」開出薪資上看7萬1千元的製造組主管職缺；知名光學、光電產品製造商「亞洲光學」開出薪資上看7萬元的駐菲CNC車床技師職缺；而財團法人「中央畜產會」提供薪資4萬9千元的屠宰衛生檢查獸醫職缺，社會新鮮人可把握機會積極求職面試。

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