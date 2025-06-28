清大女碩士畢業後「改行當紋繡師」！月入16萬母親卻超反對

▲清大女碩士畢業後轉行當紋繡師，月收入十分驚人，母親卻很反對。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東廣州一名清大女碩士小柚（化名）擁有令人羨慕的學歷、工作，最終卻毅然決然選擇放棄，加入紋繡師的行業，讓母親難以接受。如今她靠著這項技能，每月收入3至4萬元（人民幣，下同，約新台幣12萬至16萬元），儘管尚未說服母親接受，但她仍堅定表示，會繼續選擇這條路。

綜合陸媒報導，小柚是中國傳媒大學學士畢業、清華大學碩士畢業的高材生。根據她自述，在大學時期因為一次紋眉消費讓她意識到該行業利潤豐厚。雖然當時生活費僅2,000多元（約新台幣8,115元），卻為紋眉砸下3,000元（約新台幣1萬2,172元）。

2024年她開始自學技術，從練習皮做起正式踏入行業。她認為，職業的價值不該由外界光環定義，只要能獨立養活自己，就是有價值的工作。

▼清大女碩士畢業後轉行當紋繡師，月收入十分驚人，母親卻很反對。（圖／翻攝微博）



然而這條路並不被全家人認可。母親最初難以接受女兒「高學歷做低端工作」，認為這樣的職業不夠體面。但父親則支持她做任何能養活自己的選擇。兩人為此時常爭執。即便現在小柚靠紋眉月入3、4萬元（約新台幣12至16萬元），母親依舊有疑慮，雖行動上已默默支持，甚至還幫忙介紹客戶。

小柚說，她理解母親的反差與糾結，因為這一代孩子從小被灌輸「名校就該配好工作」的觀念。但她認為職業無高低之分，生活在務實氛圍濃厚的廣州，讓她看見真正的自由選擇，「跑車駕駛者也能穿人字拖，能賺錢、能活得自在才是關鍵。」

▼清大女碩士畢業後轉行當紋繡師，月收入十分驚人，母親卻很反對。（圖／翻攝微博）



面對曾經的不理解，小柚不再在意。他人的評價會隨著成果而轉變，她也學會不被學歷或標籤綁架。她說，「選學校和選工作一樣，都不該只是為了滿足別人期待。終究你還是會走回你真正想走的路。」她選擇用雙手刻畫眉眼，也勾勒出屬於自己的未來藍圖。