東西堆滿家不是懶！日研究揭捨不得丟的心理關卡　實用整理技巧一次看

▲丟東西哪有那麼簡單？（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

「丟東西哪有那麼簡單？」許多成年人在整理家務時，最常遇到的難題不是「怎麼整理」，而是「該不該丟」，尤其是住了幾十年的房子，櫃子裡的每一樣物品都承載著一段回憶，不是不想整理，而是每次拿起一樣東西，就會想起某個時刻、某個人，遲遲無法下決心，根據日本《Saison生活研究》的報導，看似簡單的「丟東西」行為，其實藏著難以跨越的心理關卡，報導指出，許多無法丟棄物品的人，往往因為情感依附、回憶牽絆，甚至對未來的焦慮而囤積不必要的物品，本篇也整理出幾種常見心理特徵與實用整理技巧。

無法輕易丟東西的人，通常對物品有強烈的情感連結，會認為丟掉太浪費、把東西丟掉會有罪惡感，甚至需要透過擁有物品來獲得安全感。例如囤積衛生紙、清潔劑等日常用品，不只是「以備不時之需」，即使是幾乎用不到的舊物，也可能因為「可能以後會用到」的想法而無法割捨，藉著囤積東西來獲得安全感，這類人在行為和性格方面，都具有一些共同的特徵。

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1. 優柔寡斷：每次整理總在「丟不丟」之間猶豫不決，結果什麼也沒動到。

2. 容易衝動購物：看到喜歡的就忍不住下手，買回家才發現其實不需要。

3. 對免費或限量商品沒有抵抗力：只要是贈品或限定版就想留，長期下來堆滿整個角落。

4. 有收藏習慣：習慣性地收集某類物品，即使已經重複、過期也不願意捨棄。

若物品堆積已經嚴重影響生活品質，就不能只當作是「性格懶得整理」，而可能與疾病有關：

囤積症

屬於一種精神障礙，患者無法捨棄任何物品，不論價值高低，從報紙雜誌到空紙盒都捨不得丟，甚至堆滿整個生活空間。患者對物品產生高度依附，連贈送或出售都感到痛苦。此症多在青少年時期發病，若未及時治療，恐導致社會孤立與居住困難。

注意力不足過動症（ADHD）

ADHD患者整理時常被聲音、光線干擾，注意力難以集中，或因情緒衝動中途翻閱舊物而偏離目標。再加上規劃能力薄弱，常讓原本想整理的空間變得更亂。

失智症（癡呆症）

除了健忘，失智患者也會因判斷力下降無法區分物品的重要性，難以做出「保留或丟棄」的決定。部分患者還可能出現「偷竊妄想」，將物品四處藏匿後忘記放哪，導致環境混亂。

想真正改善居家凌亂、擺脫「東西太多」的困擾，《Saison生活研究》也提出簡單實用的清理建議，不用一次丟光，也能慢慢找回清爽有序的生活節奏。

第一步，「丟掉明顯的垃圾」，例如過期的票根、用不到的包裝紙或壞掉的電器配件，減少視覺壓力。

第二步，「將囤積物品降至最低」，像是衛生紙、清潔用品等不需囤太多，留出空間更舒心。

第三步，則是根據「使用頻率」來決定物品去留，真正常用的才值得留下。