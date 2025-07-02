　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東西堆滿家不是懶！日研究揭捨不得丟的心理關卡　實用整理技巧一次看

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲丟東西哪有那麼簡單？（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

「丟東西哪有那麼簡單？」許多成年人在整理家務時，最常遇到的難題不是「怎麼整理」，而是「該不該丟」，尤其是住了幾十年的房子，櫃子裡的每一樣物品都承載著一段回憶，不是不想整理，而是每次拿起一樣東西，就會想起某個時刻、某個人，遲遲無法下決心，根據日本《Saison生活研究》的報導，看似簡單的「丟東西」行為，其實藏著難以跨越的心理關卡，報導指出，許多無法丟棄物品的人，往往因為情感依附、回憶牽絆，甚至對未來的焦慮而囤積不必要的物品，本篇也整理出幾種常見心理特徵與實用整理技巧。

無法輕易丟東西的人，通常對物品有強烈的情感連結，會認為丟掉太浪費、把東西丟掉會有罪惡感，甚至需要透過擁有物品來獲得安全感。例如囤積衛生紙、清潔劑等日常用品，不只是「以備不時之需」，即使是幾乎用不到的舊物，也可能因為「可能以後會用到」的想法而無法割捨，藉著囤積東西來獲得安全感，這類人在行為和性格方面，都具有一些共同的特徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 優柔寡斷：每次整理總在「丟不丟」之間猶豫不決，結果什麼也沒動到。

2. 容易衝動購物：看到喜歡的就忍不住下手，買回家才發現其實不需要。

3. 對免費或限量商品沒有抵抗力：只要是贈品或限定版就想留，長期下來堆滿整個角落。

4. 有收藏習慣：習慣性地收集某類物品，即使已經重複、過期也不願意捨棄。

若物品堆積已經嚴重影響生活品質，就不能只當作是「性格懶得整理」，而可能與疾病有關：

囤積症

屬於一種精神障礙，患者無法捨棄任何物品，不論價值高低，從報紙雜誌到空紙盒都捨不得丟，甚至堆滿整個生活空間。患者對物品產生高度依附，連贈送或出售都感到痛苦。此症多在青少年時期發病，若未及時治療，恐導致社會孤立與居住困難。

注意力不足過動症（ADHD）

ADHD患者整理時常被聲音、光線干擾，注意力難以集中，或因情緒衝動中途翻閱舊物而偏離目標。再加上規劃能力薄弱，常讓原本想整理的空間變得更亂。

失智症（癡呆症）

除了健忘，失智患者也會因判斷力下降無法區分物品的重要性，難以做出「保留或丟棄」的決定。部分患者還可能出現「偷竊妄想」，將物品四處藏匿後忘記放哪，導致環境混亂。

想真正改善居家凌亂、擺脫「東西太多」的困擾，《Saison生活研究》也提出簡單實用的清理建議，不用一次丟光，也能慢慢找回清爽有序的生活節奏。

第一步，「丟掉明顯的垃圾」，例如過期的票根、用不到的包裝紙或壞掉的電器配件，減少視覺壓力。

第二步，「將囤積物品降至最低」，像是衛生紙、清潔用品等不需囤太多，留出空間更舒心。

第三步，則是根據「使用頻率」來決定物品去留，真正常用的才值得留下。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大缺工！台中親子酒店高薪徵才　家人免費住
快訊／午盤狂飆！新台幣突見大幅走升
每學期1萬元　高中「就近入學」獎學金遭砍
快訊／桃園「燒臘店大火」！火舌濃煙狂竄遮蔽視線
正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同
快訊／最大震度5弱！日政府發警報
陳晨威熱戀林尹樂　經紀公司：尊重不干涉球員私領域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本最新七月星座愛情運勢！雙子座戀愛運大爆發　魅力飆升、好人緣強勢回歸

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

東西堆滿家不是懶！日研究揭捨不得丟的心理關卡　實用整理技巧一次看

新北天燈條例3讀通過！天燈販售須貼標章　違者最高罰10萬

高中「就近入學」獎學金遭砍　教育部：每年依招生情況調整

台人超愛日本「為何去不膩？」　PTT曝關鍵：全世界沒第2個地方了

2025上半年新書榜揭曉！晶片雙雄席捲書市　張忠謀、黃仁勳帶動閱讀熱潮

彭振聲妻「以死明志」成關鍵？詹為元：一定程度扭轉京華城案

快訊／熱飆39.1度！19縣市高溫警示　14地亮橙色燈號

61%民眾不贊成重機上國道　「任意超車、鑽縫隙」是主因

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

東西堆滿家不是懶！日研究揭捨不得丟的心理關卡　實用整理技巧一次看

新北天燈條例3讀通過！天燈販售須貼標章　違者最高罰10萬

高中「就近入學」獎學金遭砍　教育部：每年依招生情況調整

台人超愛日本「為何去不膩？」　PTT曝關鍵：全世界沒第2個地方了

2025上半年新書榜揭曉！晶片雙雄席捲書市　張忠謀、黃仁勳帶動閱讀熱潮

彭振聲妻「以死明志」成關鍵？詹為元：一定程度扭轉京華城案

快訊／熱飆39.1度！19縣市高溫警示　14地亮橙色燈號

61%民眾不贊成重機上國道　「任意超車、鑽縫隙」是主因

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬人！他傻：好荒謬

瑤瑤南韓海邊「解放激辣泳衣」！上圍兇到包不住 事業線外露全被拍

為什麼防曬擦了還是黑？90%人用錯方法　選對實現全天防護又保濕

賴清德轟藍白砍國防預算　侯友宜嘆：團結十講變「分裂十講」

金曲36最佳MV獎入圍作品評析　落日飛車合作南韓樂團HYUKOH奪獎

真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

竹塹三態子守護祭開跑　青春護水共創永續未來

縱谷海岸強強聯手！在地業者分享會落幕　激發跨域觀光新契機

劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

屏東縣114學年度第二階段校長遴選完成　8新任校長誕生

【這不是媽媽ＱＱ】寶寶見媽敷泥膜下秒扁嘴哭哭

生活熱門新聞

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

電費漲價「普發1萬用多久？」沈政男算出來了

Tommy偷吃人妻　回歸YT狂掉粉「流量慘況曝」

7月到！　4生肖得防災

才放暑假！一票家長剩半條命　媽「靠1招續命」噴萬元

把粉絲當盤子！高雄「3旅宿黑名單」曝

女兒結婚！管中閔「哭到無法繼續」

日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

世界和平了！　李珠珢「拉肩帶」背心上翻

過46歲生日了！最美檢察官笑：真的是奔5了

快訊／熱飆39.1度！19縣市高溫警示　14地亮橙色燈號

3號颱風最快今生成　路徑曝光

更多熱門

相關新聞

日研究揭「高脂飲食」竟會導致掉髮？

日研究揭「高脂飲食」竟會導致掉髮？

近年來在台灣，因掉髮問題求助門診的民眾逐年攀升，不少人擔心髮量會影響職場形象與人際關係，積極尋求預防掉髮的解方。不過，除了遺傳與年齡，日本最新研究竟指出，飲食習慣也可能讓人髮量堪憂。

貓抓家具是壓力還是撒嬌

貓抓家具是壓力還是撒嬌

研究：常做惡夢恐提高3倍早逝風險

研究：常做惡夢恐提高3倍早逝風險

「考試魔人」GPT-4o栽了　西醫國考近滿分、考中醫僅答對6成

「考試魔人」GPT-4o栽了　西醫國考近滿分、考中醫僅答對6成

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

關鍵字：

研究捨不得丟東西技巧

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面