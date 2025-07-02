新北天燈條例3讀通過！天燈販售須貼標章　違者最高罰10萬

▲新北天燈販售納管，三讀通過貼標章制，最重罰10萬。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市議會昨（1日）三讀通過《新北市天燈永續發展自治條例》，未來業者若拒絕區公所稽查是否販售未貼標章的天燈，將採累計裁罰，最重可處1萬元罰鍰；若被查獲未使用天燈標章、重複使用標章或偽造、變造天燈標章，將處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

此次條例由新北市議員林裔綺提案，強調天燈議題對地方生態、觀光與公共安全影響重大，建議提前審議並盡速通過。法案經法規委員會討論後，針對罰則內容有異議，送交大會進一步審議，最終拍板定案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

條例明訂，若業者拒絕區公所派員稽查販售情形，將採累進裁罰：首次罰鍰3,000元、第二次6,000元、第三次1萬元，並得按次處罰。若查獲業者販售未貼標章、重複使用或偽造標章之天燈，將依數量處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並再補繳天燈永續發展費。

對於未貼標章天燈的流向，條例也強化溯源機制。民眾施放未標章天燈被查獲，區公所將追查天燈來源店家，依法裁罰；若民眾不願交代來源，將可能依現行《天燈施放管理辦法》處以3,000元罰鍰。市府另將研擬設立檢舉機制及獎勵措施，鼓勵民眾檢舉違規行為。