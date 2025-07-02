秋田市長沼谷純訪台南　黃偉哲盼深化教育體育交流

▲台南市長黃偉哲與秋田市長沼谷純會面，雙方就青年交流與城市合作深入對談（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續2024年台南市與日本秋田市正式締盟的友誼篇章，秋田市市長沼谷純2日率團拜會台南市長黃偉哲，雙方針對教育、體育等青年交流議題進行深入討論，黃偉哲特別提及，市府近期核定將官田區一條新設道路命名為「秋田街」，以具象地景紀念兩市間的友好關係，現場氣氛溫馨熱絡。

黃偉哲表示，目前台南與日本共有19個締盟城市，充分體現台日之間深厚情誼。他回顧疫情期間與災變時刻，雙方皆彼此關懷、共度難關，這份超越國界的溫暖讓人感動。他也指出，市府將持續透過青年交流、修學旅行與體育合作，讓兩市友好關係世代延續、深入民間。

黃市長亦向沼谷市長推介台南的農特產品、水果及文化資源，並提到許多日本先賢在台南留下的歷史足跡，如八田與一與近藤兵太郎等人所締造的建設與情誼，都是兩地關係的深厚根基。他也鼓勵台南學子未來多赴秋田實地交流，深化彼此理解。

沼谷純市長感謝黃市長在其就任初期即親筆致函致意，讓他深感誠摯。他分享今早參訪台南古蹟的心得，表示對台南的歷史文化底蘊印象深刻，並讚賞台南作為文化古都的風貌。此次來訪，他也拜訪了台南的高中，盼望未來能擴大學生實體交流，透過文化、教育與民間參與，拉近兩市距離。

秋田市位於日本東北地區，是秋田縣縣廳所在地，以竿燈祭、稻米、清酒與秋田犬聞名。自2017年起，秋田公立美術大學與台南應用科技大學展開國際學術交流，成為兩市交流起點。去年雙市正式締盟後，交流更為密切，為台日地方外交寫下新頁。