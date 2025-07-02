地方議會聯誼座談登場　張清照籲凝聚共識、反映民意

▲張清照議長在會中致詞時表示，座談會不僅是一場專業的議政對話，也是一個增進感情、深化合作的平台。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全國地方議會議長、副議長第2次聯誼座談會6月30日在麗寶福容大飯店登場，由台中市議會主辦，議長張清照親自主持。來自全國各地的議會首長齊聚一堂，針對地方議政運作及議員權益等議題進行交流與討論，並提出四項提案，期望透過制度改革與中央合作，提升地方議會運作效能。

張清照議長在會中致詞時表示，地方議會是最能直接反映民意的機關，此次座談會不僅是一場專業的議政對話，也是一個增進感情、深化合作的平台。他誠摯歡迎各地議長、副議長及與會貴賓趁兩天一夜行程，順道遊覽台中在地風光，感受中台灣的城市魅力。

座談會吸引全國各地議會議長、副議長、秘書長與顧問團與會，內政部常務次長吳堂安、民政司長鄭英弘亦出席交流，台中市長盧秀燕、台中市立委與市府一級主管也應邀列席，共同參與這場地方與中央的深度對話。7月1日主辦單位還安排參訪台中國家歌劇院及台中市議會的議政資料館，讓與會人士深入了解台中在文化與議政資訊數位化上的發展成果。

座談會中所提出的四項提案，涵蓋立法制度、議員賽事、助理福利與選務改革等面向。其中包括建請修訂地方立法機關組織準則，針對補選議員就職時程訂出明確法定期限；呼籲中央支持議會辦理的軟式網球錦標賽，將議員單打項目依性別與年齡分組，以提升競賽公平性與參與度；另提出建請內政部編列預算補助議會助理健康檢查，保障幕僚同仁身心健康；並強調為維護選舉公平與透明，應建立擬參選人資格預審之公開制度，以提高選舉公信力。

此次會議在和諧氣氛中圓滿落幕，與會代表皆肯定座談會在促進地方議會互動、凝聚共識及推動制度進步方面所扮演的重要角色。

▲全國地方議會議長、副議長齊聚台中麗寶福容，與會人員合影氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）