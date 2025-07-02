誤信假檢警交出6張卡　台中退休女400萬沒了！866萬驚險保住

▲1名女子誤信假檢警交出6張提款卡，還好遇上機警行員急擋866萬元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市63歲已退休的白姓女子5月間接獲假檢警人員欺瞞她涉及一起重大刑事案件，必須交出銀行提款卡「監管」以證明清白，白女嚇得六神無主，隨即交出6張提款卡及密碼，1個月就被提領400多萬元，直到新光銀行大甲分行行員發現，帳戶內的多筆金額都不是在白女居住的大甲區被提領，懷疑遭遇詐騙，經警方介入規勸，及時阻擋帳戶內剩下的866萬元被提領。

新光銀行大甲分行行員辦理白女業務時，發現帳戶金流有多筆被提領，懷疑遭遇詐騙，於是由專員偕同白女前往大甲派出所了解案情。

白女原本不願吐露實情，後來在員警規勸下才出示手機對話，員警一看，果然遇到詐騙，白女這才說出原委，她接獲自稱金融監督管理委員會及檢警人員電話，聲稱她涉入一起重大刑事案件，她嚇得不知如何是好，趕緊交出6張提款卡，但一直都不知道已掉入詐騙集團的陷阱，直到機警的行員發現異常，及時辦理止付，成功保住帳戶內剩餘的866萬元款項。

大甲警分局長謝建國表示，檢警及金管人員不會以電話要求民眾交付金融卡或提供帳戶密碼，更不會親自到府要求民眾交出帳戶。將持續加強銀行與警方之間的合作聯繫，提醒民眾遇疑似詐騙來電時應保持冷靜查證。