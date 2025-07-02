台中潑漆3煞遭逮沒在怕！半夜回被害茶行遛烏龜　再到警局拍照

▲台中豐原某茶行老闆疑似與人有債務糾紛，近日遭潑漆，3名犯嫌被逮後，又回到現場拍影片。（圖／翻攝黑豪家族）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區一間茶行日前半夜遭潑漆，警方火速逮捕李姓、林姓以及楊姓3名犯嫌，依毀損罪嫌函送偵辦。不料其中2人行徑囂張，半夜又回茶行前「遛狗、遛烏龜」，再到豐原分局前拍照比YA，疑似嘲諷被害人不敢出面，意義不明。據了解，該群人士還涉及台中市其他糾紛案，警方已成立專案小組擴大追查。

豐原警分局6月29日接獲台北信義警分局轉報，台中市豐原區鎌村路某店家的業者人在台北，從即時監控畫面看到自己的店被潑漆，趕緊向警方報案。網路流傳2段影片，其一是男子在深夜裡，持紅色油漆朝茶行門口潑灑，隨後再拿球棒猛砸大門；另一則影片是同樣場景，又有男子朝茶行門口潑漆。

▲李嫌等人今日凌晨還到豐原警分局門口拍照。（圖／翻攝黑豪家族）



警方在當天早上11點，火速逮捕李男（31歲）、林男（33歲）以及楊男（21歲）等3名犯嫌，潑漆行為涉及毀損罪，警詢後依法函送。今日凌晨，李男等人又回到茶行門口拍攝影片，拿出寵物烏龜到場，暗喻茶行老闆未出面，藉此嘲諷，後續到警局前拍照，但沒有脫序行為。

據悉，李男等人與其他共犯還涉及南屯區、北屯區等毀損案件，就是針對該名茶行老闆相關店面而來，近日開車砸店，行徑十分囂張。台中市刑事警察局已組成跨分局專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，持續追查中。