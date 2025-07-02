台中市府地政局2官員被盯上！出門上班遭圍毆　教唆者判2年

▲台中長春自辦重劃會理事長王男，教唆小弟毆打中市府地政局2名官員，判刑2年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市長春自辦重劃會理事長王男，疑似對中市府地政局重劃科科長、大里地政事務所主任不滿，以15萬元代價要求小弟教訓2人。陳姓科長與施姓主任，都是在準備上班前，一踏出家門就被打。王男雖否認有犯案動機，仍被依傷害罪判處2年刑期。

檢警調查，王男因為對台中市政府地政局重劃科陳姓科長、大里地政事務所施姓主任，針對土地重劃事宜有所不滿，欲找人教訓2人，由友人張男謀議，以15萬元代價找小弟埋伏毆打。

2023年，張男邀集10多名小弟籌劃，甚至分工要毆打、錄影存證等，同年7月，該集團趁陳姓科長要出家門時，立即持木棍上前打人，陳姓科長嚇得跑回家；8月份，同夥人又鎖定施姓主任，小弟專程從台南北上台中，同樣趁施姓主任要上班時，持棒上前打人，「犯案影片」又再層層轉傳回到王的手上。

陳姓科長於地院審理時證稱，認為自己可能是在業務上得罪人，未通融自辦重劃業者，當時單元12長春自辦重劃區正在進行，因重劃區要「登記及出售抵費地」，王是重劃會理事長，曾私下希望通融登記抵費地，有傷害動機。

陳姓科長認為，施姓主任曾擔任局長秘書室主任，遭受毆打可能是想警告地政局長。

王男稱，自己沒有動機傷害2人，但張男坦承有受王的請託，因為沒人敢去，才由自己處理，之後回報給王男表示「處理好了」，並有15萬報酬，才會找其餘共犯一同參與。

台中地院認為，旗下共犯在過程、處理結果都會回報給王男，顯示為主謀。王男雖否認犯行，對案情始終堅不吐實，地院無從查知其犯罪動機，其辯解不足為有利認定，均屬卸責。

台中地院審酌，王男擔任長春自辦重劃會理事長，因業務問題對被害人有所不滿，張男與被害人素不相識，僅因為受到王男請託，進而造成被害人之傷勢，嚴重恐懼與不安，王男否認犯行，張男雖坦承，卻飾詞迴護王男，依傷害罪判王男2個傷害罪各1年2月，應執行2年，張男2個傷害罪各10月，應執行1年4月。