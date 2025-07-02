SM性愛淪屠殺！A片男星「鏡頭前」割喉男伴　冷血肢解棄屍橋下

▲莫斯奎拉與2名死者關係友好，還曾一起出遊。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦去年爆出駭人的「雙屍命案」，成人片男星莫斯奎拉（Yostin Andres Mosquera）與另一名男性拍攝SM性愛影片時，竟在鏡頭前捅死對方，並且殺害該男的同性伴侶，再將2人肢解棄屍。隨著審判展開，更多犯案細節也被揭露。

35歲的莫斯奎拉來自哥倫比亞，2024年7月8日涉嫌殺害62歲游泳教練阿方索（Albert Alfonso），與其71歲伴侶、退休工匠朗沃斯（Paul Longworth）。

根據最新法庭資訊，莫斯奎拉使用暱稱「iamblackmaster」、「mrd-k20cm」在網路上認識阿方索，並且發展出拍攝SM性愛影片的關係，由他主導過程並且不時羞辱對方。案發當天，他一如往常與阿方索拍片，卻突然持刀狂刺對方，犯案後還手舞足蹈、歡呼慶祝。此外，莫斯奎拉也持金屬錘子殺害朗沃斯。

▼莫斯奎拉被目擊逃離棄屍現場。



Footage shows Yostin Andres Mosquera fleeing from Clifton Suspension Bridge before human remains were discovered. Mosquera, 34, shouts "my boss is really bad" and tries to knock a phone from a witness's hand. #CliftonBridge #YostinMosquera pic.twitter.com/WeeNNjavwl — BPI News (@BPINewsOrg) July 13, 2024

更駭人的是，莫斯奎拉肢解2名死者，將頭顱裝入行李箱，再放進上掀式冰箱，其餘身體部位也裝入行李箱，棄置於布里斯托（Bristol）地標「克里夫頓吊橋」（Clifton Suspension Bridge）附近，7月10日才被發現。

根據驗屍報告，阿方索臉部、頸部與軀幹多處刀傷，喉嚨也被割斷。朗沃斯死於頭部嚴重鈍器創傷，雙手還有反抗傷痕，命案現場尋獲的錘子上，也沾有死者血跡。

檢察官希爾（Deanna Heer）引述鄰居與好友說法指出，死者是一對幸福的多年伴侶，「但阿方索先生喜歡極端性愛，會把這些行為拍成影片，並且發布在專業網站上」，朗沃斯都知情，但不會參與。

而莫斯奎拉不僅長期寄住死者家中，還在Google搜尋「頭部哪裡受傷會致命」、「屍體多久開始腐爛」，甚至被目睹持行李箱出現在棄屍地點附近，顯然早有預謀，犯案動機可能是為了盜取2人財產。

目前，莫斯奎拉坦承殺害阿方索，卻堅稱是過失殺人，而非蓄意謀殺，同時完全否認殺害朗沃斯，反而宣稱是已經喪命的阿方索親手殘殺伴侶。目前，全案目前仍在審理中。

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