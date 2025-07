SM性愛淪屠殺！A片男星「鏡頭前」割喉男伴　冷血肢解棄屍橋下

▲莫斯奎拉與2名死者關係友好,還曾一起出遊。(圖/翻攝X,下同。)



記者吳美依/綜合報導

英國倫敦去年爆出駭人的「雙屍命案」,成人片男星莫斯奎拉(Yostin Andres Mosquera)與另一名男性拍攝SM性愛影片時,竟在鏡頭前捅死對方,並且殺害該男的同性伴侶,再將2人肢解棄屍。隨著審判展開,更多犯案細節也被揭露。

35歲的莫斯奎拉來自哥倫比亞,2024年7月8日涉嫌殺害62歲游泳教練阿方索(Albert Alfonso),與其71歲伴侶、退休工匠朗沃斯(Paul Longworth)。

根據最新法庭資訊,莫斯奎拉使用暱稱「iamblackmaster」、「mrd-k20cm」在網路上認識阿方索,並且發展出拍攝SM性愛影片的關係,由他主導過程並且不時羞辱對方。案發當天,他一如往常與阿方索拍片,卻突然持刀狂刺對方,犯案後還手舞足蹈、歡呼慶祝。此外,莫斯奎拉也持金屬錘子殺害朗沃斯。

▼莫斯奎拉被目擊逃離棄屍現場。



Footage shows Yostin Andres Mosquera fleeing from Clifton Suspension Bridge before human remains were discovered. Mosquera, 34, shouts "my boss is really bad" and tries to knock a phone from a witness's hand. #CliftonBridge #YostinMosquera pic.twitter.com/WeeNNjavwl