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3大分屍魔比一比！機車行師徒姦殺保險員還吃肉　他割乳頭做標本

▲▼高雄碎屍魔張介宗(左)、華山大草原性侵分屍案陳伯謙(中)、台灣食人魔陳金火(右)。（資料圖／記者吳世龍攝、資料照、翻攝網路）

▲高雄碎屍魔張介宗(左)、華山大草原性侵分屍案陳伯謙(中)、台灣食人魔陳金火(右)。（資料圖／記者吳世龍攝、資料照、翻攝網路）

記者許宥孺／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦人，檢方今(28日)依3個殺人罪將他起訴。回顧國內近20年，有多起社會案件都是兇手以其極端殘忍的手法，將被害人分屍肢解棄屍，令人聞之色變。《ETtoday新聞雲》整理了台北華山草原分屍案、台中女保險員分屍案以及高雄連續殺人分屍案犯案過程，這一宗宗案件不僅挑戰道德和法律底線，至今也仍是受害者家屬難以抹滅的傷痛。

台中女保險員分屍案(2003年)

▲▼台中女保險員命案,陳金火,廣德強,施金池,機車行,。（圖／民眾提供）

▲陳金火、廣德強誘騙女保險員到車行，將她勒暈性侵，瀕臨休克時割斷她的頸部。（圖／民眾提供）

2003年12月7日，台中市龍井區一家機車行發生駭人聽聞的性侵分屍案，年僅27歲的女保險員要洽談保險，老闆陳金火見她長相清秀便起淫念，夥同徒弟廣德強將她誘騙到車行，拉下鐵門、調大音響聲，隨即重毆女保險員腰腹，並以童軍繩將她勒暈。

陳金火和廣德強合力將保險員扛到2樓廁所，將她身上衣服扒光，廣德強手淫後對她強制性交，事後以蓮蓬頭沖洗被害人下體，並用腳踩她的腹部致讓精液流出。兩人為了滅口，一不做二不休，先用美工刀割斷施金池的頸部，並以美工刀片、檳榔刀將她肢解後，陸續將屍塊丟棄在機車行水塔、化糞池內。

▲▼台中女保險員命案,陳金火,廣德強,施金池,機車行,。（圖／翻攝畫面）

▲陳金火、廣德強師徒兩人分屍女保險員，還疑似烹人肉吃。（圖／翻攝網路）

令人震驚的是，陳金火在一審時，曾指出廣德強割下女保險員身上2處肉塊後，還下鍋乾煎給他吃，並形容食人肉的滋味「人肉鹹鹹」，但廣德強堅決否認陳金火的說法。雖未獲證實，但陳金火也被冠上「台灣食人魔」的惡名，2012年12月，陳金火、廣德強雙雙伏法槍決。

▲▼台中女保險員命案,陳金火,廣德強,施金池,機車行,。（圖／民眾提供）

▲陳金火、廣德強誘騙女保險員到機車行談保險，卻殘忍將她性侵後殺害。（圖／民眾提供）

華山草原分屍案(2018年)

▲▼華山分屍案兇嫌陳伯謙。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲陳伯謙於華山大草原將高姓女學生性侵後分屍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2018年5月31日，台北市華山大草原發生一起令人震驚的變態犯罪，時年37歲的射箭教練陳伯謙，在華山搭建「野居草堂」開課推廣傳統弓道記憶，一名多次到草堂上課的女學員，當天再度前往草堂與陳伯謙飲酒作樂，但酒醉後在現場昏睡，6月1日凌晨，陳伯謙趁她無力犯抗打算性侵，儘管高女驚醒後拒絕，但仍被性侵得逞並且勒斃殺害。

陳伯謙為了毀屍滅跡，先將高女遺體拖進草堂內，以極其殘忍的手法將高女肢解成13塊屍塊，放置於7個黑色垃圾袋中，分批以機車載運丟棄於陽明山，陳伯謙甚至變態地將高女的乳頭、私密處割下，以明礬、鹽覆蓋後帶回住家，企圖製成「標本」收藏。

▲▼華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳伯謙獲判無期徒刑，確定逃死。（ETtoday資料照／記者吳銘峯攝）

死者家屬苦尋多日後報警，陳伯謙在案發後第17日終於坦承殺害高女，並將其分屍後棄屍，震驚社會。陳伯謙一審遭判死刑；二審法官認定他自首，改判無期徒刑；更一審仍維持無期徒刑；最高法院採信更一審見解，2022年2月將陳伯謙判處無期徒刑定讞，確定逃死，目前仍在獄中服刑。

高雄連續殺人分屍案(2024-2025年)

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

2025年2月2日，大年初五期間，一名71歲林姓婦人騎乘機車出門車夜未歸，家屬報警協尋，發現林姓婦人進入73歲男子張介宗住處後便失去音訊，警方發現張介宗隔日清晨數度進出住家12次，頻繁的來回前鎮金拱橋，不排除有棄屍可能，進入張介宗住家鑑識，驚訝發現儲藏室、浴室有多處血跡噴濺痕，一共驗出3名女子的DNA，其中一組與林姓婦人吻合。

警方比對全市失蹤人口，發現一名綽號「仙姑」的75歲張姓婦人也在1月27日被家屬通報失蹤，調閱監視器，發現張姓婦人在1月17日下午進入張介宗住處後失去對外聯繫。張介宗當晚頻繁進出住家18趟，每次出門都手提沉重黑色大型提袋，明目張膽走在鬧街上，步行至第五船渠棄屍。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

第3組血跡經過比對，赫然發現是張介宗的黃姓兄嫂所有，獨居在楠梓的黃婦，於2024年11月29日進入張介宗住處後便失蹤。檢警連日在第五船渠大規模打撈，陸續尋獲多塊殘缺人體組織，包括林姓婦人的手掌、腳掌、臟器，以及張姓婦人的胸部、黃姓婦人的頭顱。

檢警在張介宗的「分屍公寓」內查獲到榔頭、剪刀、尖嘴鉗、長尖刀(類牛排刀)、銳器等5種兇器，都驗出關鍵生物跡證與3名被害婦人吻合。其中尖刀上的鋸齒與林婦的臉頰、手掌切割面吻合，剪刀則驗出張婦和張介宗的生物跡證。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗殺害3名婦人，今日依殺人罪嫌起訴。（資料圖／記者吳世龍攝）

張介宗至今僅承認3名婦人到過他的住處，堅持否認對她們下殺手，犯案後吃好睡好，問訊過程也常說「不知道」，但監視器畫面、物證確鑿，證據會說話，高雄地檢署今天（28日）以3個殺人罪嫌將他起訴。

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