獨／運將遭悶殺再斬斷四肢焚屍　冷血魔逃19年5天...入境被抓了

▲新北徐姓男子因欠債殺害計程車司機也是其牌友，隨後逃亡，日前被依殺人罪起訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

2004年，新北淡水發生計程車司機黃啟裕遭斷肢焚屍命案，警方鎖定牌友徐瑞廷涉案，卻因其潛逃中國近20年未歸，案情一度沉寂。未料2023年1月，徐男自松山機場入境遭逮，士林地檢署查出他因欠債起意搶劫，將黃男關進後車廂悶死，焚屍滅證後落跑，偵結後依強盜殺人罪起訴，移由國民法官審理。

當年40歲的徐瑞廷因失業在家，欠下大筆債務，且染上賭癮。2004年1月8日晚間9點前，他搭乘熟識的計程車司機黃啟裕（當時59歲）駕駛的營業車，途中從言談中得知黃男的家庭狀況與經濟條件，心生貪念。

檢方指出，徐男在車上持水果刀與黃男發生衝突，黃男因身體狀況不佳昏倒，徐拿走放在車內的零錢與手機。然而，徐嫌當時雖未明確預謀殺人，但明知後車廂是通風不良的密閉空間，仍將昏迷的黃男抬入後車廂，駕車載著黃男四處移動。黃男最終因氧氣不足導致心肌梗塞，在當夜至翌日上午11時許之間死亡。

黃男死亡後，兒子曾傳簡訊至其手機，徐嫌擔心案發敗露，竟冒用死者手機回傳14則訊息，試圖製造黃男仍然在外的假象。之後，徐嫌為了湮滅罪證，購買菜刀、垃圾袋與汽油，將黃男的四肢砍斷後分裝丟棄，頭部與軀幹則包裹後帶回死者的計程車內。

時間 事件 2004年1月8日 晚間 徐男搭乘黃男計程車，車內發生衝突，黃男昏迷後被抬入後車廂。 2004年1月9日 凌晨至中午 黃男疑因缺氧死亡，徐男使用其手機回傳14則訊息，製造「尚未失聯」假象。 2004年1月9日 晚間 徐男將黃男屍體斷肢、裝袋後焚屍，並棄置計程車於三重重新橋下。 2004年1月10日 上午8時35分 民眾於新北淡水產業道路發現焚屍現場，報警處理。 2004年1月11日 徐男駕車前往桃園機場，搭機逃往中國大陸。 2004年1月18日 晚間 警方尋獲被棄計程車，採集菸盒與塑膠袋指紋，確認徐男為嫌犯。 2023年1月13日 徐男入境台灣松機時，隨即遭航警識別攔查。

1月9日晚間，徐將車開至新北某產業道路旁，將遺體拖出後潑灑汽油點火焚燒，並於翌日將計程車棄置於重新橋下。1月11日，他開車前往桃園機場，搭乘航班潛逃至中國。

2004年1月10日早上，1名民眾經過淡水產業道路時發現燒焦遺體，立即報警。警方18日於橋下尋獲被棄置的計程車，車內的菸盒塑膠膜與焚屍現場的黑色塑膠袋上，都採得指紋，經鑑定後比對出與徐瑞廷一致，確認其涉案。

但徐男當時已成功潛逃中國，警方多年追緝未果。直到逃亡19年又5天後的2023年1月13日，徐以為風頭已過，竟傻傻入境台灣松山機場，卻不知其通緝身分早已被移民系統標記警示，當場遭航警攔查逮捕，檢警隨即重啟封存近20年的命案調查。

檢警調查後，認徐瑞廷因欠債無力償還，搭乘黃男計程車途中萌生強盜意圖，並在奪財後致人死亡、焚屍滅證，整起犯行符合《刑法》第332條第1項之強盜殺人罪，並具攜帶兇器等加重情節，依《國民法官法》第43條規定、刑事訴訟法第251條第1項規定提起公訴。

2019年《刑法》第80條修法重點 修法日期 2019年5月10日（立法院三讀通過） 修法前規定 犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，追訴權時效為30年 修法後增訂 若該等罪行「發生死亡結果」，則不受追訴權時效限制 適用對象 故意殺人致死、或其他重大致死犯罪者 法律效果 犯行即使多年後才查獲，亦可永久追訴，不因時間而免責 適用條文 《刑法》第80條第1項但書

我國刑法於2019年修法，針對重大刑案的追訴權時效進行調整。根據修正後的《刑法》第80條第1項但書，若行為人所犯為最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且造成死亡結果者，追訴權將不再受時效限制。該修法於2019年5月10日經立法院三讀通過，立法目的在於防止加害人因潛逃或拖延，而規避法律責任。

因此，雖然徐瑞廷於2004年犯下殺人焚屍案後潛逃中國，直到2023年才入境落網，仍因其追訴權時效尚未屆滿、適逢修法施行，依法轉適用新制，其刑責不受時效阻卻，檢方得永久追訴並提起公訴。