殘殺巴西18歲少女「放比特犬啃屍」！　陸籍小吃店男老闆落網

▲警方發布通緝令，目前已經嫌犯逮捕歸案。（圖／巴西警方）



記者王佩翊／編譯

巴西里約熱內盧一名18歲少女前往經常光顧的炒麵店取餐後失蹤，最終被發現遭到殺害且被分屍，而兇嫌就是35歲的中國籍炒麵店老闆ZHAOHU QIU。根據警方調查，嫌犯殺害少女後分屍，棄屍在工地後，放任自己飼養的2頭比特犬啃食少女遺體，犯行惡劣，引發巴西全國撻伐。

根據《巴西日報》報導，被害少女是兇嫌的常客，據悉兩人關係親密如朋友，12日當天，少女獨自前往炒麵店老闆家中取餐，隨後失聯。3天後，少女的親友調閱監視器後，發現少女的最後行蹤，因此親自前往嫌犯的住處尋人，沒想到就在此處發現遭到分屍的遺體。

根據警方調查，嫌犯殺害少女後，將遺體分屍，並用藍色防水布包裹，藏匿在他名下的一處建築工地內，而現場還養了2頭比特犬，少女的部分遺體已經遭到啃食。

警方指出，監視器畫面拍到少女6月12日凌晨2時左右騎車腳踏車的身影以及嫌犯推著蓋著藍色防水布推車的畫面。由於少女生前騎乘的腳踏車被丟進附近的河中遺棄，也增加了搜索難度。

警方認為，種種跡象顯示犯案早有預謀，甚至懷疑嫌犯事先準備好比特犬就是為了破壞屍體、掩蓋證據。

據傳，男子經常邀請年輕女性到自己的住處喝酒，還會招待「藥物」，並贈送禮物，疑似以此手法誘拐被害少女，警方也不排除他對死者早有執念。根據最新消息，巴西警方16日證實，已經循線逮捕逃逸中的嫌犯。