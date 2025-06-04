陳修將再添一罪！虐殺小女友棄保回籠30天　吸安毒判刑3月

▲陳修將逃亡近1年，今年5月遭逮。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體修復師陳修將，4年前因虐殺22歲胡姓小女友震驚社會，遭判刑10年10月。未料這名「魔鬼情人」在入監前竟棄保潛逃，逃亡近1年後，今年5月初在彰化員林遭警方圍捕，當時他隨身攜帶槍枝及50發子彈，更以辣椒水襲警拒捕。彰化地檢署痛批其「犯後毫無悔意且手段凶殘」，將建請法院從重量刑，如今他再因吸毒遭到判刑3月。

依據判決書內容指出，陳修將於2023年10月18日採尿檢驗呈甲基安非他命陽性反應，他向檢警坦承在採尿前2日曾施用第二級毒品甲基安非他命1次。因此將他列管毒品採驗人口。

這已是他二度觸犯毒品罪，先前才因施用毒品於2022年9月30日完成觀察勒戒，短短1年內再犯，顯見毒癮深重。法官審理時嚴厲指出，陳修將前科累累，除毒品案外，還曾因違反「藥事法」、「公共危險罪」等案件被判處應執行有期徒刑5月確定，認定其「刑罰反應力薄弱」，具有「特別惡性」，依累犯規定加重刑期，最終判處3個月有期徒刑，得易科罰金。

▲陳修將攜帶槍枝彈藥拒捕。

案情回溯至2021年10月，陳修將因債務問題帶著胡姓女友入住彰化汽車旅館，死前一晚還大玩3P，期間因懷疑女方出軌，竟多次暴力相向，導致胡女全身多處瘀傷、腦出血，最後口吐咖啡色液體身亡，經採驗的尿液中，檢驗出搖頭丸、大麻，另檢出有喵喵、4甲基麻黃鹼、一粒眠等反應。

檢方原依殺人罪起訴求處重刑，但一審法院改依傷害致死罪判刑9年6月，二審加重改判10年10月，最高法院去年4月駁回上訴定讞，期間又因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。裁定以30萬元具保停押，限制住居。

▲陳修將虐殺胡姓小女友遭判刑10年10月。

判決確定後，2024年5月底陳修將並未按時報到入監，檢方除於7月聲請沒收30萬元交保金獲准外，並發布通緝，時效長達40年至2064年。彰化縣警局刑警大隊經長期監控，鎖定陳嫌藏匿於員林市一處租屋處，今年5月5日晚間7時許趁其準備外出時，動員大批警力一舉圍捕，結束近1年逃亡生涯。