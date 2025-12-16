移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

▲逃逸移工當保母照護男嬰，卻虐待男嬰造成終身腦傷。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名逃逸女移工阿麗(化名)擔任保母，將2月男童接到租屋處全日照護才9天，男嬰就出現腦傷、手臂骨折等傷害，送醫時已命危，救回後仍有輕度智能不足等重傷害。全案經南投地院審理，阿麗雖不認罪，但法官判定阿麗虐待幼童屬實，依她犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，處7年徒刑；並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決指出，一名母親經介紹，以每日5百元的價格，委託失聯移工阿麗(化名)從2023年7月7日晚間7時起，全日照顧剛滿2個月的男嬰，男嬰3天後到小兒科打疫苗時仍無異狀，沒想到，15日17時30分許，男嬰卻突然出現食慾不振、身體抽搐、發抖等症狀，阿麗驚覺不對，將男嬰送醫急救治療，經醫院診斷男嬰有受虐性腦傷、右手臂骨裂等傷勢，接受治療後，仍造成輕度智能不足、遲緩等情形。阿麗也因涉重傷害被起訴。

全案審理時，阿麗坦承從受託後，都由她單獨照顧男嬰，但否認有任何傷害男嬰的行為，不知道男嬰為何會有這些症狀。

法官認為，男嬰托育前沒有外傷或任何異狀，送醫急救時卻達病危程度，且根據兒少保護事件綜合評估報告書指出，男嬰腦部兩度出血，除了有受虐性腦傷外，因當時還不會翻身，不可能因自行活動造成右手前臂骨折，且經治療、復健後，仍留下永久性腦功能受損的後遺症，有輕度智能不足、認知發展遠低於同齡水準等發展遲緩情形，判定阿麗虐嬰屬實。

法官審酌阿麗在照顧男嬰當下，自己也有1歲半的小孩，對照護嬰兒有相當經驗，卻以不詳方法男嬰施以傷害，嚴重影響男嬰餘生，依阿麗犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，處7年徒刑；並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。